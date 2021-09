RP de marcas famosas Felipe Casas se torna referência no mercado

Referência em um mercado disputado como a região Sul, Felipe Casas transformou-se em um espelho para muitas pessoas que desejam trabalhar no setor das relações públicas

Felipe Henrique Casas, mais conhecido como Felipe Casas, é advogado e vem se destacando no mercado como profissional destaque de relações públicas. Nascido em Curitiba-PR, ele trabalha com RP há mais de sete anos e tornou-se um dos profissionais mais bem vistos pela capital do estado do Paraná. Referência em um mercado disputado como a região Sul, Felipe Casas transformou-se em um espelho para muitas pessoas que desejam trabalhar no setor das relações públicas.

Conectando marcas com influenciadores, Felipe Casas criou grandes ligações profissionais que o permitem estar presente nos mais badalados eventos e festas da região do Sul do Brasil. Felipe chegou a trabalhar com eventos como o Carnaval da Sapucaí, Réveillon de Carneiros, temporadas de Floripa, Jurerê Internacional. Além disso, o profissional também já trabalhou com grandes marcas como a Ambev, Stella Artois e Osklen.

“Sou uma pessoa extremamente dedicada em obter resultados, sempre buscando entender e mapear ações que maximizem a entrega já combinada com o cliente. Nunca pensei em desistir do que faço, sempre fui muito decidido e soube que me daria bem nessa área da comunicação, criação de produtos e de conectar pessoas. Foi o que eu sempre quis, por isso sou muito realizado nesse sentido”, comenta Felipe.