Felipe Araújo lança EP do DVD “Check” com participação de Gusttavo Lima

Novo single chega as plataformas digitais e canal do artista no Youtube, nesta sexta-feira, 18.

Gravado no Palácio de Cristal, em Uberlândia, no mês passado, “Check”, o novo trabalho de Felipe Araújo, apresenta todo o amadurecimento do artista, em especial no universo que o consagra cada vez mais: o digital. A primeira parte do DVD chega em formato de um EP com 5 músicas e tem data de lançamento: nesta sexta-feira, dia 18 de junho, em todas as plataformas digitais e canal de Araújo no Youtube.

O carro chefe desta estreia é “Amando Individual”, que traz a participação pra lá de especial de Gusttavo Lima, reforçando toda a sua essência e retomando as raízes de quem começou lá atrás em 2015, com todo o seu romantismo.

Com composição de Waléria Leão, Rafael Quadros, Vinni Miranda e Blener Maycom, a faixa ganha versão em clipe do DVD e retrata a fala de alguém que se entrega mais que o outro, por amor onde era só prazer, se entregar antes de ter, ligar no primeiro amanhecer e falar que é amor antes de ser e diz: “A gente é o que, afinal? Sozinho eu não formo um casal. Você me usando por dois e eu te amando individual…”

Ainda no setlist tem: “Sorte no Amor”, “Amor Emprestado”, “Esquece de Você” e “Saudade de Você”.

Felipe ainda comentou sobre a música: “Tenho vindo de uma constante em canções mais animadas e dançantes. Estava com saudade de resgatar essa minha origem mais apaixonada e, certamente, o público também gosta de me ouvir bem romântico. “Amando Individual” me remete a essa entrega. Muita gente vai se identificar. A parceria com Gusttavo acrescenta ainda mais esse hit que vai ser essa moda”.