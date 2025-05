Felca revela ter recusado proposta milionária de R$ 50 milhões de casa de apostas

O influenciador digital Felca, conhecido por seu conteúdo autêntico e pela forte conexão com o público jovem, virou assunto nas redes sociais nesta semana após revelar que recusou uma proposta milionária de uma casa de apostas. Em entrevista recente, Felca afirmou que a empresa ofereceu a quantia de R$ 50 milhões por um contrato de três meses, mas ele decidiu não aceitar.

“Não é só sobre dinheiro. Eu prezo muito pelo impacto que o meu conteúdo gera nas pessoas que me acompanham, principalmente os mais jovens. Esse tipo de parceria não condiz com o que eu acredito”, declarou Felca.

A recusa do influenciador causou grande repercussão na internet, com milhares de fãs elogiando a postura e levantando debates sobre os limites éticos das parcerias comerciais no meio digital.

Felca, que hoje acumula milhões de seguidores nas redes sociais e é considerado um dos nomes mais promissores da nova geração de criadores de conteúdo, costuma ser criterioso na escolha das marcas com as quais se associa.

Apesar da recusa, o influenciador afirmou que não é contra quem aceita parcerias desse tipo, mas reforçou que para ele, valores e responsabilidade social pesam mais do que cifras.

“Cada um sabe onde o calo aperta, mas no meu caso, a minha imagem, os meus princípios e a minha relação com meu público sempre vão falar mais alto”, completou.

Sobre Felca

Com uma carreira digital em ascensão meteórica, Felca se destaca por seu conteúdo bem-humorado, vídeos criativos e uma comunicação direta com seus seguidores. Atualmente, ele acumula números impressionantes em todas as plataformas e vem se consolidando como um dos grandes nomes da internet brasileira.