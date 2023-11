Feijão carioca é o novo whey protein: o alimento que está revolucionando o fitness

Conheça o “bean protein” e como ele está mudando o cenário da nutrição esportiva

O tradicional feijão carioca, um dos pilares da culinária brasileira, está passando por uma transformação surpreendente que pode revolucionar a forma como encaramos a nutrição e o fitness. Um estudo inédito realizado pela Embrapa Alimentos revelou a criação do “bean protein,” um concentrado proteico derivado do feijão carioca, que promete competir com o famoso “whey protein” obtido a partir do soro do leite.

Feijão carioca se torna estrela fitness

Com quase 80 gramas de proteína a cada 100 gramas de feijão, o “bean protein” equivale a aproximadamente 80% de sua composição, tornando-o um concorrente de peso no mundo das proteínas. Esta descoberta não apenas reforça a importância do feijão na alimentação, mas também oferece uma alternativa sustentável e rica em proteínas para alimentos de origem animal.

Explore as propriedades e benefícios do “bean protein” derivado do feijão carioca

“A descoberta do ‘bean protein’ é um marco na indústria alimentícia, destacando o papel fundamental do humilde feijão em nossa dieta. O feijão não é apenas uma fonte valiosa de nutrição para milhões de pessoas, mas agora, com nossa pesquisa, revela seu potencial extraordinário como uma alternativa sustentável e rica em proteínas para alimentos de origem animal. Estamos testemunhando a transformação do feijão de um alimento básico em uma potência proteica, abrindo novos caminhos para uma alimentação mais saudável e sustentável,” explica a Engenheira de Alimentos da Combrasil, Ana Rachel.

Engenheira de Alimentos da Combrasil, Ana Rachel

Este avanço também abre portas para um futuro promissor no mercado de alimentos à base de vegetais, não só no Brasil, mas em âmbito global. Oferece uma opção inovadora e sustentável para consumidores em busca de alternativas mais saudáveis e amigas do meio ambiente.

O feijão carioca, com suas propriedades nutricionais excepcionais e versatilidade na cozinha, desempenha um papel central na alimentação brasileira. Agora, ele está adicionando mais um capítulo à jornada do feijão, transformando-o não apenas em um ingrediente comum, mas em uma força transformadora no cenário global da alimentação. Com o “bean protein,” o feijão carioca está conquistando um lugar de destaque na nutrição esportiva e na alimentação saudável.