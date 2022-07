Fazendo referência a realidade das pessoas pretas da periferia, TZ da Coronel lança o single “Mão na Gola” feat. Tizi Kilates

Esse é o primeiro trabalho do rapper lançado pelo selo “Nada Mal”, do artista Filipe Ret, e reforça a ascensão do cantor no cenário do trap nacional

O rapper TZ da Coronel, que iniciou sua caminhada através das batalhas de rima, lançou nesta última quarta-feira (06) o single “Mão da Gola” em parceria com Tizi Kilates.

A música chegou acompanhada de um clipe com pegada cinematográfica, dirigido por PH Stelzer e produzido pela Ganja Filmes, e contou com a participação do ator André Ramiro revivendo seu papel do filme “Tropa de Elite”, em um enredo fazendo referência a realidade de pessoas pretas de periferia que ganham dinheiro.

“A ideia dessa música veio a partir de fotos que as pessoas tiram querendo mostrar a corrente de ouro, que reflete muito na cultura da favela. Isso pode até ser um pouco de ostentação, mas é o que os crias fazem na favela. E nas minhas músicas, eu gosto muito de falar sobre sobre o que está na moda dentro da comunidade, eu sinto que essa galera abraça legal o meu trabalho como artista por isso”, revela o rapper.

Esse é o primeiro trabalho do rapper lançado pelo selo “Nada Mal”, do artista Filipe Ret, e reforça a ascensão do cantor no cenário do trap nacional. TZ hoje soma números expressivos, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify totalizando em todas as plataformas de streaming mais de 65 Milhões de execução em suas músicas dentro do seu primeiro ano de carreira. Com uma média de 20 shows por mês, o artista vem conquistando cada vez mais fãs por onde se apresenta pelo Brasil, dentre eles está Caetano Veloso, que citou o jovem cantor na música “Sem Samba Não Dá”.