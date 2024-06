Fazenda Churrascada Brasília recebe Mike Johnson em 3ª edição do Churrascos do Mundo

A Fazenda Churrascada Brasília recebe a partir de domingo, 23 de junho, a 3ª edição do Churrascos do Mundo, com a presença do chef americano Mike Johnson. O evento promete ser uma experiência gastronômica e multicultural com pratos assinados por renomados chefs internacionais especializados em churrasco.

Desta vez, o destaque será Mike Johnson, proprietário do St. Louis’ Sugarfire Smoke House, restaurante com mais de 13 localidades nos EUA e vencedor de diversos prêmios. O prato escolhido para esta edição é o Bife Cajun T-bone com Worcestershire caseiro e manteiga de chalota com milho cremoso.

A ação começa no dia 23 de junho na capital federal

Créditos: Divulgação Fazenda Churrascada Brasília



O chefe já passou por outras unidades da Fazenda Churrascada do país e estará no dia de lançamento do evento na capital federal. No domingo, o público terá a oportunidade de interagir diretamente com o chef, proporcionando uma conexão íntima com a gastronomia durante o almoço. A ação especial se estenderá até 23 de agosto ou enquanto durarem os estoques.

O Churrascos do Mundo acontece no Clube de Golfe de Brasília, St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2. Para saber mais sobre o evento acesse o Instagram @fazendachurrascadabsb.