Favela Hope Transforma Sonhos em Realidade com Aulas no Pão de Açúcar

O projeto Favela Hope, conhecido por suas iniciativas voltadas à capacitação profissional e inspiração de jovens através da arte visual, realizou uma aula prática inesquecível no icônico Parque Bondinho Pão de Açúcar. Parte do curso gratuito de fotografia contemporânea, essa experiência teve um significado especial para muitos dos participantes, como Jéssica da Silva, de 16 anos, e Gustavo Santos, de 24 anos, que nunca haviam visitado o famoso ponto turístico, mesmo sendo moradores do Rio de Janeiro.

Nas aulas, os alunos aprendem técnicas de fotografia e edição de imagens, utilizando tanto câmeras profissionais quanto smartphones. O objetivo do projeto vai além da técnica, buscando proporcionar experiências enriquecedoras e abrir novos horizontes para os jovens da comunidade.

Jéssica da Silva compartilhou sua alegria: “Sou carioca e nunca tinha ido ao Parque Bondinho, realmente é muito bonito e tem uma paisagem linda. Foi ótimo o passeio, uma experiência muito boa, amei ter essa oportunidade”.

Outro aluno, Gustavo Santos, também ficou encantado com a oportunidade: “Todas as vezes que eu ia para o trabalho eu ficava vendo de longe o Parque Bondinho Pão de Açúcar e sempre me deu muita vontade de conhecer o ponto turístico e andar de bondinho. Era o meu sonho visitar e tirar fotos para marcar esse momento”.

A Favela Hope é um projeto dedicado à formação profissional no campo do audiovisual. Em julho, abrirá 100 novas vagas para cursos de fotografia e vídeo no Morro da Babilônia, proporcionando mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os jovens da região.

Fundada em 2010, a Favela Mundo, organização responsável pelo projeto, já passou por 13 comunidades, beneficiando mais de 12.000 crianças e adolescentes em oficinas de artes e capacitando profissionalmente mais de 6.000 jovens e adultos em cursos voltados ao mercado da estética, do carnaval e do audiovisual. A ONG possui reconhecimento internacional, tendo sido considerada um “Modelo de Inclusão Social nas Grandes Cidades” pela ONU, em Nova Iorque.

O Parque Bondinho Pão de Açúcar, com mais de 111 anos de história, é um dos ícones mais emblemáticos do turismo no Brasil, tendo recebido mais de 50 milhões de visitantes. Além de ser um ponto turístico de renome, o parque tem um compromisso com a cidade do Rio de Janeiro, buscando sempre respeitar o meio ambiente e a sociedade.

