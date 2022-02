Faturamento do e-commerce tem alta de 48,4% e liderança feminina dispara no Brasil

As vendas online cresceram nos últimos 12 meses e cerca de 60% do varejo digital é administrado por mulheres

Nos últimos anos a pandemia alavancou o crescimento das famosas lojas online. O e-commerce teve uma alta entre os 12 meses de 2020 em comparação a 2021. De acordo com dados do índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neotrust/Movimento Compre & Confie, em parceria com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital, houve um crescimento de 48,4% entre 2020 e 2021.

“Em novembro de 2021, o e-commerce representou 17,9% das vendas varejistas, um recorde desde janeiro de 2018”, inicia Jeff Duarte, empreendedor da área logística e especialista em e-commerce, startups e inovação.

Jeff Duarte é especialista em e-commerce, startups e inovação (Foto: Divulgação)

Edilene Loiola, empreendedora do ano e Head do grupo Mulheres no E-commerce (Foto: Divulgação)

Para Edilene Loiola, premiada como empreendedora do ano de 2021 através da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico ABCOMM e Head do grupo Mulheres no E-commerce, “A ascensão feminina no digital/online é um reflexo do nosso crescimento neste mercado. Eu sou exemplo de como muitas empresas fecham as portas para lideranças femininas, mas enxergando uma oportunidade e um GAP no mercado, fundei minha própria empresa, onde hoje abrimos vagas diversas e inclusivas. Atualmente o e-commerce, o famoso ‘vender através da internet’ é o primeiro empreendimento de muitas mulheres e isso é motivo de orgulho para nós. Não vamos parar!”