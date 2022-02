FashionTV – Com novos programas, maior canal de moda do mundo celebra 10 anos

O canal tem um papel de extrema importância na moda brasileira e mundial

Presente em mais de 100 países ao redor do mundo, o FashionTV é o canal dos apaixonados por moda. Com uma programação rica que aborda questões ambientais, sociais e estéticas relacionadas a moda, a emissora se tornou uma referência no mundo fashion e está completando 10 anos de existência. Para celebrar, uma programação nova e incrível está sendo preparada para os telespectadores.



Além de grandes reportagens, o FashionTV é conhecido pelas melhores coberturas de moda, com entrevistas exclusivas com estilistas e modelos, principais notícias do setor, making ofs e fashion films. No Brasil, o público também confere conteúdo internacional, mas a emissora está cada vez apostando mais em materiais brasileiros com o objetivo de fomentar a indústria nacional e incentivar a moda brasileira.

“Estamos trabalhando para alcançar um patamar que nos posicione como um meio de informação e prestação de serviço para a audiência feminina”, disse Ramiro



“Precisamos ter conteúdo brasileiro em nossa grade. E no início foi muito difícil, porque a linha editorial do FashionTV é muito específica, e não havia um acervo pronto para aquisição e veiculação. Ao longo destes 10 anos nós fomos instigando o mercado a produzir este tipo de conteúdo, e por meio de chamadas públicas do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) chamamos produtoras de todo o Brasil para produzir sobre a moda nacional”, contou Ramiro Azevedo, Diretor Geral do canal.



O FashionTV é o canal de televisão consolidado como único com grade de programação inteiramente dedicada à moda no Brasil



Para celebrar os 10 anos, a grade de programação da FashionTV está tendo várias estreias especiais e exclusivas no ano de 2022. A primeira delas foi “Amor à Queima Roupa”, uma série que reaproxima casais e os tira da zona de conforto por meio de eventos, estilos e roupas. Os telespectadores ganharam também o “Manufatura Fashion”, que coloca em pauta a produção de moda brasileira sustentável.



No mês de março, o público também vai poder conferir “Mulheres Mix”, um programa já exibido no Prime Box Brazil e na web, e que agora migra de canal, com foco em debater assuntos do universo feminino. Ao longo do ano, o “Casa TPM” também entrará na grande com reflexões importantes e o público vai conferir a estreia de “A Mulher e o Mercado de Trabalho”, série que mostrará as conquistas do universo feminino e questionará as dificuldades que as mulheres ainda enfrentam.

Dentro do mundo da moda, o canal apresenta conteúdos sobre lifestyle, empreendedorismo, decoração, tecnologia, entre outros temas



O público pode esperar muitas outras novidades, como a 3ª temporada de “Estilo Próprio”, que é o primeiro programa makeover de empoderamento no Brasil. Também estreia “Sertão Criativo”, apresentando moda ética e sustentável com matérias-primas do Nordeste brasileiro, e “Made In”, que irá explorar o empreendedorismo de moda no país.