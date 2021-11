Fãs pedem que Multishow entreguem, de forma simbólica, o prêmio de melhor cantora à Marília Mendonça

Os internautas se movimentaram nas redes sociais com o apelo à emissora no próximo Prêmio Multishow que acontecerá no próximo dia 5

Na noite desta sexta-feira, (5), após a triste notícia da morte prematura de Marília Mendonça, os fãs e admiradores do trabalho da cantora começaram a prestar diversas homenagens a ela em suas redes sociais.

Canal prestou homenagens à cantora pelo Twitter



Entre elas, fãs e usuários do Twitter se uniram em uma corrente para pedir a emissora Multishow, que entreguem, de forma simbólica, o prêmio de “Melhor Cantora” a Marília Mendonça no próximo Prêmio Multishow, que acontece dia 5 de dezembro. “Alô, @multishow , o prêmio de Cantora do Ano deve ser entregue para a Marília Mendonça e não é necessário uma votação para isso, porque devemos isso à ela. Em homenagem à todo o seu legado, esse prêmio tem que ser dela!”, pediram. A cantora estava concorrendo ao prêmio junto com Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza.





A emissora ainda não se pronunciou sobre o assunto até o fechamento da matéria, mas além de terem passado os clipes da cantora durante a madrugada do sábado (6), postou uma homenagem a ela no Twitter Oficial (@multishow): “Faltam palavras para descrever tamanha tristeza. Dona de uma voz marcante e de um coração grandioso, Marília encantou a todos com sua doçura e talento, tornando-se uma das maiores artistas que já vimos em nosso país. Nossos sentimentos aos familiares e amigos de todas as vítimas. Tivemos a honra de dividir com ela muitos momentos inesquecíveis e celebraremos sempre o seu legado ❤”, lamentaram.