Fãs de Marília Mendonça farão homenagem à cantora no local do show, em MG

Grupo de fãs irá se reunir para prestar homenagem à cantora, morta em um acidente de avião na tarde desta sexta-feira (5)

A perda de Marília Mendonça é irreparável para a música sertaneja e também para a música popular brasileira. Fãs da cantora se organizam para prestar uma homenagem a ela no local onde seria o show da cantora.

O show de Marília Mendonça estava marcado para as 23h nesta sexta (5)

O show de Marília Mendonça estava marcado para as 23h na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Os fãs da cantora se organizam para prestar uma homenagem a ela no Parque de Exposições da cidade às 21h.

Entre os fãs, a manicure Ingrid Bertolzazzi, 21 faz parte do grupo que organiza esta homenagem à cantora. Ela trabalharia na bilheteria do show desta noite e confessou: “A cidade parou. Todos estavam alvoroçados com o show da Marília. Saber que ela morreu foi terrível para quem é fã e também para quem não é. Em Caratinga Marília era muito querida, por isso, vamos prestar esta homenagem para ela.”

Marilia Mendonça morreu, vítima de um acidente com o avião de sua equipe que voava com destino à cidade de Caratinga

Marília Mendonça morreu, vítima de um acidente com o avião de sua equipe que voava com destino à cidade de Caratinga nesta sexta-feira. A aeronave caiu em uma cachoeira da cidade. As informações são do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais.