Farmacêutica largou a carreira para se dedicar em projeto que ajuda famílias

Isha Helena afirma que já teve alguns empreendimentos, mas a veia empresarial se destacou de verdade após o nascimento do filho

As dificuldades da maternidade podem desanimar os papais, principalmente os de primeira viagem, mas não foi o caso de Isha Helena. A farmacêutica largou a área em que trabalhava para empreender e ajudar outras famílias a encontrarem lugares mais seguros e perfeitos para estarem com os filhos.

Com 40 anos, Helena tem um currículo extenso que comprova o sucesso que ela teve na área da saúde. A empresária se formou em farmácia e se especializou em terapias alternativas, como acupuntura, e chegou a fazer residência na China. Sendo uma profissional de excelência, Isha optou por abrir um centro estético, que também fez muito sucesso, mas tudo mudou com o nascimento do filho, Ben.

Helena e o esposo têm o lindo filho Ben

Isha e o esposo começaram a planejar a gravidez e em poucos meses o sonho do casal se realizou. Nesse momento, a empresária sentiu algumas mudanças internas e foi se apaixonando por outras formas de promover a saúde. “Eu já tinha um olhar diferenciado do cuidado com o meio ambiente, sobre o que eu vim fazer aqui e como evoluir. Quando o Ben estava dentro de mim, essa urgência foi se afinando”, disse Helena.

Nesse momento, Isha foi tendo um olhar mais aguçado sobre a família. Ela começou a perceber algumas coisas que poderiam melhorar a rotina dos pais e filhos, principalmente após começar a sair de casa com o bebê. “Esse ‘voltar para vida’ é difícil, uma mulher com um bebê no colo para por várias dificuldades, seja de se locomover a tantas outras”.



A empresária afirma que sempre teve um lado empreendedora, mas a maternidade aflorou ainda mais

Conversando com outras mães e com esse desejo de melhorar o mundo, Helena decidiu deixar de lado a comum romantização da maternidade e começou a sugerir mudanças que melhorariam a vida das famílias. Assim, ela criou o projeto do selo “Baby Friendly”, com o objetivo de auxiliar estabelecimentos em proporcionar mais facilidade e acessibilidade.

“Espero que muito ainda venha mudar porque estamos sempre ampliando a consciência e tendo mais capacidade de promover autocuidado, saúde e cura”, disse Helena

Ao falar sobre a infância, Helena relembra o cenário vivido por muitas famílias nos anos 90. “Essa preocupação em segurança é bem recente. É engraçado, eu lembro da gente viajando em família. Meu pai comprava carros com um grande porta-malas, forrava, colocava cheio de cobertas para gente ir dormindo no porta-malas bem confortável. Não tinha esse olhar e consciência sobre a segurança. Espero que muito ainda venha a mudar”, afirmou a empresária.

É dessa forma, mudando um pouco de cada vez, que Helena quer mudar o mundo, deixando para o filho um lugar melhor e mais seguro para se viver.