Farmacêutica cria linha de produtos focada no bem-estar de pacientes oncológicos

Focada em áreas como ginecologia, oncologia, geriatria, gastrologia e proctologia; empresária cria produtos que colaboraram na saúde e bem-estar

Diante das novas demandas do mercado, a Makelab, centro tecnológico de Pesquisa e Desenvolvimento de novos produtos, é fruto da inquietude da farmacêutica bioquímica, Gabriela Ribeiro. Em julho de 2014, fundou sua própria empresa focada em desenvolver produtos e oferecer serviços fundamentais para a prevenção de doenças nas áreas de proctologia, geriatria, ginecologia, oncologia e gastrologia.

Farmacêutica criou uma rede de cuidados focada em áreas como ginecologia, oncologia, geriatria, gastrologia e proctologia (Foto: Divulgação)



A empresária notou que o mercado estava carente de alguns produtos e por isso, em março de 2021, criou a Make Life, um braço da Makelab que é resultado de um trabalho minucioso de estudos e com sua vasta experiência de mais de 20 anos na pesquisa, criação e desenvolvimento de produtos para grandes empresas do país, decidiu empreender em um nicho de mercado pouco explorado, com intuito de proporcionar a prevenção doenças com uma linha inovadora com patentes requeridas.



“A nossa missão é atuar em conjunto com a sociedade médica para entender quais são as principais demandas do mercado, desta forma conseguimos suprir as carências e facilitar a vida do consumidor final. Nossa expectativa é aumentar as nossas vendas em 50% no próximo ano”, destacou a CEO da Make Life, Gabriela Ribeiro.



A Make Life investiu até o momento R$ 5 milhões em estudo clínico e registro de patentes na área de proctologia, um ramo que tem muita demanda e que não existem muitos produtos para o segmento médico. A expectativa da empresa é fechar este com o faturamento de 1,5 milhão e faturar R$ 10 milhões em 2023, com o produto Hidranema, hidratante anal com uma nanotechnology a base de hialoronato de sódio, que é uma inovação no tratamento de doenças orificiais e oferece conforto aos pacientes oncológicos que tem ressecamento de mais de 60%, levando muitos casos a casos de dores intensas.

A empresária busca garantir a saúde e o bem-estar de pacientes em tratamentos de saúde delicados (Foto: Divulgação)



A empresa é formada por uma equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiros, farmacêuticos e especialistas em sexualidade com a intenção de tornar o processo criativo mais eficaz e assertivo. Em outubro de 2021, lançou o primeiro produto estratégico desenvolvido para a área da saúde e cuidado íntimo, o Chuka Pop. Já no mês seguinte, dezembro de 2021, foi escolhido como um dos finalistas para dois prêmios, o primeiro de produtos para saúde em embalagem sustentável e o segundo, prêmio de inovação do mercado erótico 2021. Ganhou o prêmio de produto inovador através voto popular via internet, confirmando que as estratégias adotadas foram efetivas.



“Nós recebemos muitos feedbacks positivos tanto do cliente final, quanto dos médicos e especialistas da área. Com esses feedbacks percebemos que nossos produtos não atendem somente a proctologia , mais sim a ginecologia, geriatras e oncologia”, conclui Gabriella.



Conforme a empresa, novos produtos serão lançados futuramente com foco no tratamento de hemorroidas, como toalha umedecida e sabonete íntimo.