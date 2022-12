Farmacêutica aponta que desafio atual da saúde é a longevidade

Com a população cada vez mais longeva, o desafio da saúde é conduzi-la para que chegue com bem-estar ao final da vida



As pessoas estão vivendo cada vez mais. Diante deste cenário, o maior desafio da saúde é fazer com que as pessoas cheguem muito bem ao final da visa e desenvolver produtos que ajudem nesta condução. É com este olhar para o futuro que a farmacêutica e fundadora da Prati-Donaduzzi, Carmem Donaduzzi, trilha sua trajetória no setor e os projetos de pesquisa e inovação da iniciativa.

Farmacêutica aponta que a longevidade é o atual desafio para a saúde (Foto: Divulgaação)



“O maior desafio da saúde é conduzir as pessoas para que cheguem muito bem ao final da vida e desenvolver produtos que auxiliem nesta condução. Se elas não precisarem de medicamentos, perfeito! Mas, se precisarem, é nisso que temos que pensar”, destacou.

Liderança feminina e presença forte na indústria farmacêutica, a pesquisadora lembra os desafios da sua carreira junto ao marido e sócio Luiz Donaduzzi: a primeira farmácia, o doutorado na França, a produção de chás vendidos de porta em porta em Pernambuco e a criação da empresa, que se tornou uma das maiores farmacêuticas do país e inaugurará uma nova planta industrial em 2023.

Dra. Carmem Donaduzzi é também sócia do marido Luiz Donaduzzi (Foto: Reprodução)



É também com os olhos no futuro que a Dra. Carmen acompanha o parque tecnológico Biopark, criado pelo casal há seis anos e que já recebeu R$ 255 milhões em investimentos neste período. “É um sentido de vida. A gente tem que deixar um legado”, afirma a farmacêutica ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde, conduzido pelo CEO da epharma, Eduardo Mangione.