Famosos se reúnem em estreia de turnê de Tuca Oliveira no Rio

Conhecido por suas composições e sua voz contagiante, o cantor e compositor mineiro Tuca Oliveira fez a estreia da turnê “Esse Momento” no Rio de Janeiro. O evento, que aconteceu na noite desta quinta-feira (21), no Teatro Ipanema, localizado na Zona Sul da Cidade, reuniu famosos e fãs que há tempos aguardavam o retorno do artista à cidade.

Cantor Daniel Del Sarto acompanhado de sua esposa, Hazel (Foto: Alice Venturini)

O show, que percorre todo o país, apresenta as faixas do novo álbum de Tuca, “Esse Momento”. O projeto está disponível nas plataformas digitais.

Jefferson Schroeder (Foto: Alice Venturini)

“Eu sinto que minha carreira vem sendo construída muito ao lado do meu público. Costumo dizer que as pessoas que compartilham minhas músicas e me ajudam a espalhar por aí são meus maiores parceiros. Então, estou sempre atento, lendo o que me escrevem e respondendo. E, nesse sentido, uma curiosidade que acho interessante é que as músicas ‘Zamira’, que escrevi pra minha avó, e a autobiográfica ‘Eu Sou do Interior’, entraram no disco muito por causa dos vários pedidos que as pessoas me faziam, afinal, até então só existiam gravações caseiras dessas canções”, explica Tuca.

Cantora Elisa Fernandes (Foto: Alice Venturini)

Dentre os presentes, estavam o ator e cantor Daniel Del Sarto, acompanhado de sua esposa, Hazel, o ator e comediante Jefferson Schroeder, a cantora e compositora Elisa Fernandes, além do grande nome do pop, Adora.