Famosos se divertem ao som do grupo Sorriso Maroto, após vitória da Argentina

Encerramento do festival Village Betano, que contou ainda com as festas Arca de Noé e Esbórnia, recebeu diversos famosos como Marcus Majella, Maria Joana, Rafael Zulu, Pablo Morais, Rodrigo Mussi, Malu Rodrigues, Arthur Picoli, Ana Rita Cerqueira e mais

A maior celebração da Copa do Mundo de 2022 no Rio de Janeiro durou mais de 20 dias, incluindo shows de estrelas da música, transmissões de partidas da Copa do Mundo e diversas experiências para o público.

O último dia do Festival Village Betano, no Pião do Prado do Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro, encerrou neste domingo (18), ao som da aclamada banda Sorriso Maroto, que agitou o público com muita diversão. O encerramento do festival, que aconteceu durante a Copa do Mundo, contou ainda com DJs sets das festas Arca de Noé e Esbórnia.

Passaram pelo Village Betano grandes nomes da música brasileira como Anitta, Xamã, L7nnon, Luisa Sonza, Ludmilla, Silva, Duda Beat, Natiruts, Marina Sena, Felipe Ret, Alceu Valença, Criolo, Daniela Mercury, Jorge Ben Jor, Ferrugem, entre outros.

Além dos shows e transmissões de jogos, o evento contou com experiências como roda gigante, tobogã, tirolesa, bungee jump, pedalinhos e praça de alimentação. A realização é das agências Vibra Marketing e Entretenimento, Fábrica, Lorde, Maltas, GMP, Volume Produções e do empresário Leo Marçal.

