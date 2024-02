Famosos marcam presença no Corcovado Club, espaço exclusivo do Rio Open, para assistirem partidas decisivas de torneio de tênis

Evento ocorreu neste domingo (25)

Neste domingo, 25 de fevereiro, diversos famosos foram ao Corcovado Club, um espaço exclusivo do Rio Open, para assistirem as partidas finais do maior torneio de tênis da América do Sul. Na competição que teve o hino entoado pelo cantor Seu Jorge, foram disputados jogos de duplas e individuais.

Entre os famosos que estiveram presentes no evento apresentado pela Claro Jockey Club do Rio de Janeiro, estavam o jornalista e apresentador Tadeu Schmidt (acompanhado por sua esposa), as atrizes Claudia Abreu e Isabelle Drummond, os cantores Jorge Aragão e Di Ferrero, o empresário Enzo Celulari, o chef de cozinha e apresentador Felipe Bronze, o ex-jogador brasileiro de vôlei Giovane Gávio e o ex-jogador argentino de futebol Joel Carli.