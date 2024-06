Famosos celebram aniversário de Benedita Casé no Bosque Bar

Nesta quinta-feira, 20 de junho, o Bosque Bar, localizado no Jockey Club Brasileiro, na zona sul do Rio de Janeiro, foi o cenário escolhido para a celebração do aniversário de Benedita Casé. O evento, que contou com uma apresentação inédita do cantor Feyjão, atraiu uma constelação de celebridades, incluindo Regina Casé, Carolina Dieckmann, Preta Gil, Leo Marçal, Carolina Kennedy Lima, Jennifer Dias, Douglas Silva e Ella Fernandes.

Carolina Dieckmann e Preta Gil | Fotos: Movedby

O Bosque Bar, conhecido por sua atmosfera aconchegante e segura, oferece uma vista deslumbrante do Cristo Redentor, tornando-se um local preferido para eventos de destaque. A casa se destaca por sua curadoria musical personalizada, design sofisticado, gastronomia contemporânea e drinks exclusivos. Este projeto é fruto da parceria entre a agência Vibra Marketing, a Maltas Eventos e os empresários Leo Marçal e Eduardo Brasil.

Benedita, Regina Casé e amigas

A noite foi marcada pela descontração e alegria dos convidados, que puderam desfrutar das atrações do Bosque Bar, enquanto celebravam mais um ano de vida de Benedita Casé. Regina Casé, uma das figuras mais notáveis presentes, expressou sua satisfação em comemorar a data ao lado de amigos queridos e em um ambiente tão acolhedor.

Preta Gil, Leo Marçal, Carolina Dieckmann, Kennedy Lima e Ella Fernandes

Localizado no coração da zona sul carioca, o Bosque Bar tem se firmado como um ponto de encontro para diferentes públicos, graças à sua proposta única de unir música, gastronomia e uma experiência visual impressionante. Os ingressos para eventos no Bosque Bar podem ser adquiridos através do site oficial ou diretamente no local, que aceita todos os cartões de pagamento.

Regina Casé

Feyjão e Preta Gil

Douglas Silva

Jennifer Dias

Ella Fernandes