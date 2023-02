Famosa tiktoker, Vanessa Lopes, vira musa do Camarote Nº1

A influenciadora digital ocupa a posição ao lado de Alcione, Sabrina Sato e Cintia Chaves

Neste ano, o Camarote Nº1 acontecerá nos dias 19, 20 e 25 de fevereiro no Setor 2 do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O evento que agita o carnaval carioca há 33 anos, anuncia Vanessa Lopes como o nome que fecha o time de musas da edição deste ano. Sensação do TikTok, a influencer estreia na posição ao lado de Alcione, Sabrina Sato e Cintia Chagas.

Considerada uma das maiores tiktokers atualmente, Vanessa, que cresceu em Recife, município de Pernambuco, ficou conhecida na internet por criar e viralizar dancinhas para grandes hits. Hoje ela acumula mais de 40 milhões de seguidores nas principais redes sociais, sendo 28 milhões só no TikTok.

Fora a posição de musa de um dos espaços mais prestigiados da Sapucaí, a influencer foi a responsável por criar e viralizar a dancinha desenvolvida para o lançamento do ‘Vem Nº1’, funk interpretado por Rebecca e MC Marcinho, artistas que integram o line-up da 32ª edição do Camarote.

Vanessa Lopes é a nova musa do Camarote Nº1. Créditos: Instagram

“Me sinto lisonjeada e grata por saber que em meio a tantas mulheres incríveis, fui escolhida para representar um Camarote tão renomado e sensacional na posição de musa”, conta a influenciadora digital. “Essa é uma experiência que nunca vivenciei antes, mas que estou prontíssima e ansiosa para aproveitá-la com muito amor e dedicação”, finaliza.

Além da novidade, o evento aposta na diversidade de ritmos em 2023, com atrações que vão desde o Samba, gênero característico do Carnaval, até o Funk, MPB, Rap e música Eletrônica. Dentre os principais destaques da edição estão Nattan, Silva e o rapper Xamã.

Dudu Nobre, que interpreta o ‘Samba Nº1’, música tema da edição, ficará responsável pelo comando da Roda de Samba do evento. Além do cantor carioca, que integra o line-up do evento desde 2018, o grupo de pagode DDP Diretoria fará a alegria dos foliões. As pick-ups serão comandadas por nomes como Thiago Mansur, Jopin, Antônio Oliva, WhoMadeWho, Pontifexx, Rooftime e Bender.