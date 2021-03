Restaurante em Goiânia doa todo o estoque de comida para 150 famílias carentes

Em gesto de amor ao próximo, o Chef Marco Soares doou todo o estoque de vegetais orgânicos, carne fresca e peixes para mais de 150 famílias carentes

Em mais um gesto de amor ao próximo, ontem (08/03), o Chef Marco Soares em conjunto com a equipe do Magna Restaurante, autorizou a doação de todo o estoque de vegetais orgânicos, carne fresca e peixes para mais de 150 famílias carentes que foram cadastradas na cidade de Aparecida de Goiânia.

O Magna restaurante juntamente com seu chef e equipe já ajuda comunidades carentes desde o começo da pandemia. “Tem pessoas que estão passando fome, essa é a realidade de hoje. Se temos como ajudar, é o que faremos”, ressalta Marco.

Indo na contramão da maioria dos restaurantes, o Magna Restaurante também só voltará a funcionar no começo de abril. “Nós entendemos as dificuldades que são manter um restaurante fechado durante o período de lockdown, mas contudo, em respeito ao decreto Estadual e Municipal, sobretudo a vida humana e todos que morreram devido essa doença, inclusive um de nossos sócios, fecharemos até o final de março, inclusive as modalidades de delivery de drive thru”, declara o chef.