Familiares de pacientes em UTI sofrem menos de ansiedade, diz estudo do Hospital Moinhos de Vento

Estudo mostra que informações sobre UTI aumentam satisfação com cuidados hospitalares

A doença crítica de um amigo ou familiar acaba sendo um momento difícil na vida de pessoas próximas, desencadeando angústia e ansiedade. Com o intuito de levar informação para familiares sobre o ambiente de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e as reais condições dos pacientes, um estudo liderado pelo Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde via Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), disponibilizou um portal educativo. Vigente entre 2017 e 2018, o portal abasteceu esses familiares de informações e dados sobre a realidade de uma UTI, resultando em maior satisfação com o tratamento em curso e, consequentemente, diminuição dos sentimentos negativos.

Chefe do Serviço de Medicina Interna do Hospital Moinhos de Vento, Regis Goulart Rosa Crédito: Divulgação HMV

Os bons resultados da implementação do portal educativo integram as conclusões de estudo liderado pelo Chefe do Serviço de Medicina Interna do Hospital Moinhos de Vento, Regis Goulart Rosa. Recentemente, o trabalho foi publicado no Critical Care Science, tradicional publicação médica.

O website disponibiliza informações sobre o ambiente de uma UTI e maneiras para que o visitante possa contribuir para uma visita segura, sem riscos. “O estudo mostrou como esses familiares que consultaram a ferramenta e absorveram esse conhecimento ficaram mais satisfeitos com o cuidado do paciente e apresentaram redução de sintomas de ansiedade, sintomas muito prevalentes na fase aguda da doença crítica”, relatou.

Pesquisa revela que conhecimento sobre ambiente de UTI reduz ansiedade entre familiares

Para o especialista, a estratégia é simples, de fácil implementação e de baixo custo – e de extrema relevância. “Trouxe um importante impacto na redução dos sintomas de ansiedade – e esse impacto tem potencial, inclusive, de se associar com melhor qualidade de vida do familiar e na recuperação do paciente, que precisa do apoio do ente na recuperação”, constatou.

O portal educativo integrava o projeto UTI Visitas, também em vigor entre os anos de 2017 e 2018, que avaliou a eficácia e a segurança da implementação de um modelo de visita familiar ampliada, com 12 horas de visitação por dia, indicada para pacientes de UTI. Ao todo, 1.685 internos, 1.060 familiares e 737 profissionais de 36 UTIs representativas das cinco regiões do Brasil foram avaliados no estudo do Moinhos com o Proadi-SUS.