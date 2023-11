Falha geológica provoca evacuações em Gramado no Rio Grande do Sul e mobiliza autoridades locais

Diversas rachaduras começaram a surgir no final de semana e se acentuaram na madrugada desta quarta-feira. Um bairro inteiro foi evacuado devido ao risco que se acentua com as chuvas intensas. Duas pessoas morreram soterradas na cidade

Uma falha geológica de proporções preocupantes atingiu o bairro Três Pinheiros, em Gramado, Rio Grande do Sul, gerando inúmeras rachaduras que chegam a ter 150 metros de extensão e obrigaram a evacuação de moradores da área. A situação, agravada pelas fortes chuvas dos últimos dias, tornou-se motivo de apreensão para a comunidade local. Vídeos compartilhados nas redes sociais revelam a magnitude das rachaduras, e a preocupação é evidente entre os moradores afetados.

A Prefeitura de Gramado mobilizou esforços para conter os danos e garantir a segurança dos residentes e interditou todas as residências do bairro Três Pinheiros no domingo (19), devido ao risco de deslizamento de terras. Segundo a Prefeitura, os trabalhos técnicos seguem intensos e três grupos diferentes de profissionais atuam para elaborar pareceres técnicos e dar continuidade nas vistorias nos locais ainda não visitados após as fortes chuvas.

Ainda de acordo com a administração, um grupo técnico está concluindo a elaboração dos relatórios das vistorias realizadas entre sábado (18) e segunda-feira (20), quando as visitas em pontos críticos foram acompanhadas por técnicos da empresa Azambuja Engenharia e do Serviço de Emergência da FEPAM, incluindo o bairro Três Pinheiros, onde as rachaduras apareceram.

A prefeitura informou que empresa Azambuja Engenharia deve entregar um parecer e um plano de trabalho sobre as áreas visitadas ainda nesta semana, que terá como base o trabalho desenvolvido pelos técnicos das secretarias. “São informações importantes e que aguardamos com ansiedade para saber quais atitudes tomar para garantir a segurança de toda a população”, afirmou o prefeito Nestor Tissot.

Outros locais afetados

As áreas afetadas se estendem a outros locais, como o Bairro Piratini, onde 23 residências foram interditadas devido a rachaduras e deslizamento de terras, resultando no soterramento de três veículos.

A situação também é crítica na rodovia ERS-115, que fica na serra gaúcha, onde uma residência foi interditada próximo à antiga Famastil, no sábado (18), devido ao risco de deslizamento de terras.

Diversas outras áreas, como as ruas Ladeira da Azaleias, Alameda das Rosas, e Linha Caboclo na rua Moreira enfrentam interdições e evacuações devido ao risco iminente de deslizamento de terras.

A situação foi ainda mais grave na Linha Marcondes Baixa onde dois óbitos foram registrados devido ao soterramento ocorrido no sábado (18).

A cidade respondeu rapidamente à emergência, estabelecendo um abrigo no ginásio da Escola Senador Salgado Filho, onde 20 adultos e 11 crianças encontraram refúgio.

O prefeito Nestor Tissot declarou situação de emergência no município, e as autoridades locais, incluindo Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil, atuam em conjunto para gerenciar a crise. Aproximadamente 100 famílias estão fora de suas residências e ainda não há previsão de liberação para retorno às casas.