FALA POVO: Omelete leva cultura pop às ruas de Salvador

Nesta quarta-feira (19), o Omelete lançou “FALA POVO”, seu mais novo programa, apresentado pelo jornalista Pedro Duarte. A atração, disponível no canal do YouTube do Omelete, promete levar pautas nerds e geeks para as ruas de Salvador, oferecendo um formato viral e divertido.

Gravado em locais icônicos como estações rodoviárias, calçadões da praia, praças e feiras populares, “FALA POVO” busca diferentes perspectivas sobre os principais acontecimentos e pesquisas relacionadas à cultura pop. Pedro Duarte, interagindo com a população, comenta os tópicos em alta nas redes sociais e as polêmicas do momento na internet, explorando como esses assuntos se refletem – ou não – no cotidiano das pessoas fora do ambiente online. “Há um choque de diferentes realidades: a de quem só vive ‘dentro da Internet’ e a de quem tem muito mais coisas para se preocupar”, conta Duarte.

Pedro Duarte comanda a nova atração, explorando o cotidiano e as pautas nerds do momento

A primeira temporada de “FALA POVO” terá seis episódios, todos produzidos nas ruas de Salvador, e lançados semanalmente às quartas-feiras, às 12h, no canal do YouTube do Omelete. Além disso, cortes especiais dos episódios serão compartilhados nos perfis do Twitter e Instagram do Omelete. “A ideia é gravar em outras cidades do Brasil para mostrar nossos diferentes sotaques, nossos jeitos e realidades”, conclui Duarte.

No episódio de estreia, gravado na Estação da Lapa, em Salvador, o programa aborda uma pesquisa da Universidade da Califórnia que revela o desinteresse dos jovens da geração Z por “cenas picantes”. As perguntas feitas aos transeuntes sobre seu relacionamento com os conteúdos dos streamings resultaram em respostas hilárias sobre cantadas, encontros e conflitos entre gerações.

Sobre o lançamento, Thiago Romariz, diretor de conteúdo da O&Co, comentou: “FALA POVO é o tipo de conteúdo que está alinhado com a nossa estratégia de variar e explorar novas possibilidades, e ter Pedro como parceiro nessa empreitada só reforça nossa ideia de unir brasilidade com o entretenimento de cultura pop que valorizamos tanto.”

Pedro Duarte é jornalista, escritor, humorista e especialista em produtos digitais. Produziu e apresentou podcasts para a Globo e foi gerente de conteúdo no Jovem Nerd/Magazine Luiza. Atualmente, Duarte produz e apresenta o programa THIS IS BRAZIL, que já acumula mais de 3 milhões de reproduções. Seu livro mais recente, “Gastaria Tudo com Pizza” (Pipoca & Nanquim), vendeu 5 mil cópias.

Pedro Duarte apresenta um formato viral e divertido, interagindo com a população de Salvador

