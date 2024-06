Fafá de Belém revive momento histórico das Diretas Já

Durante uma participação emocionante no programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães, Fafá de Belém relembrou a icônica soltura da pomba durante o comício das Diretas Já, em 25 de janeiro de 1984. Na ocasião, a cantora paraense compartilhou histórias e emoções dos bastidores deste evento que marcou a luta pela democracia no Brasil.

O programa, que foi ao ar na tarde de sexta-feira (21), contou também com a presença do jornalista e crítico musical Mauro Ferreira, do cantor e multi-instrumentista Arthur Espíndola, do DJ e produtor musical Zé Pedro, e da jornalista especializada em música Fabiane Pereira. Durante a homenagem à Fafá de Belém, que incluiu uma retrospectiva de sua carreira de quase 50 anos, Zé Pedro pediu à cantora que relembrasse a história por trás da emblemática foto dela soltando uma pomba branca durante o comício na praça da Sé.

A emblemática soltura da pomba por Fafá, em 1984

Fafá de Belém contou que sua chegada ao microfone naquele dia não foi simples. Após gravar a canção “Menestrel das Alagoas”, o senador Teotônio Vilela, precursor do movimento Diretas Já, organizou uma campanha para as eleições diretas, na qual Fafá seria a musa. Mesmo após a morte de Teotônio, o plano de incluir Fafá nos comícios continuou como uma forma de honrá-lo. No entanto, a participação da cantora foi cortada por diversos partidos até o grande evento na praça da Sé.

A cantora revelou que, apesar do PMDB jovem cancelar sua participação por causa de sua proximidade com o Partido dos Trabalhadores (PT), Lula a convidou para a caminhada até o palanque. Foi então que, na tribuna, Fafá foi informada de que soltaria uma pomba branca, simbolizando a paz e homenageando o senador Teotônio Vilela, no encerramento dos discursos. Ao som de “Menestrel das Alagoas”, Fafá de Belém marcou a história da democracia brasileira com esse gesto.

Além de discutir sua participação política, Fafá de Belém compartilhou com o público histórias de sua infância, a origem de seus grandes sucessos como “Abandonada”, seu ativismo a favor da Amazônia e diversas polêmicas e inverdades publicadas pela mídia sobre sua vida e carreira. A homenagem no Sem Censura foi um tributo à sua trajetória e ao seu papel significativo na história política e cultural do Brasil.

Aqui você confere o programa na íntegra – aqui.