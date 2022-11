Faculdade XP seleciona alunos para vagas em graduações de tecnologia gratuitas e à distância

São 400 cadeiras destinadas a três cursos, com inscrições até 12 de janeiro

Com o intuito de transformar o modelo de ensino tradicional e inverter a lógica da educação no Brasil, a Faculdade XP, da XP Inc., abre inscrições do segundo processo seletivo para os cursos de graduação em tecnologia a custo zero.

Das 400 vagas disponíveis para as graduações de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados e Sistemas de Informação, todas chanceladas pelo Ministério da Educação, metade serão destinadas a mulheres e pessoas que se autodeclaram negras.

“O nosso grande sonho é formar a próxima geração de talentos em tecnologia preparada para os desafios da economia digital, para que se tornem líderes exponenciais, impactando positivamente o processo de transformação digital do país. Exatamente por isso, já no processo seletivo, temos o propósito de atrair alunos engajados e de alto potencial”, afirma Paulo de Tarso, CEO da Faculdade XP.

Os três cursos com inscrições abertas são conectados ao ecossistema da XP Inc., o que permite o aprendizado prático dos alunos de forma integrada às demandas de uma grande empresa, e, consequentemente, do mercado de trabalho.

Já o modelo de ensino é a distância, ao vivo e com interações em tempo real, criando as condições para uma educação superior sem fronteiras.

Minicamp

No Minicamp de duas semanas, que acontece dentro do processo seletivo, o aluno aprende sobre os conceitos básicos de programação de software e, com isso, terá a oportunidade de conhecer a metodologia de ensino da Faculdade XP. Ao final, mesmo se não for aprovado para o processo seletivo da graduação, o participante recebe um certificado de conclusão.

Inscrições

O segundo processo seletivo para graduações de tecnologia da XP Educação abre inscrições até 12 de janeiro de 2023 através do site da instituição.