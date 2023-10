Faculdade Anhanguera e Globoplay unem forças para auxiliar estudantes do ENEM

Parceria oferece entretenimento e apoio nos estudos para vestibulandos

No ano de 2023, mais de 73 mil estudantes do Distrito Federal estão se preparando para enfrentar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos dias 5 e 12 de novembro, considerado a principal porta de entrada para o ensino superior. Neste momento crucial de estudos, a Faculdade Anhanguera, renomada instituição de ensino, se uniu ao Globoplay, a popular plataforma de streaming da Globo, para oferecer um mês de acesso gratuito aos estudantes.

Essa parceria tem como objetivo proporcionar diversão e entretenimento aos estudantes por meio de séries originais, filmes, documentários, novelas e outros conteúdos relevantes disponíveis na plataforma. Além de entretenimento, a ideia é que esses conteúdos possam auxiliar os jovens nos estudos, abordando temas que frequentemente aparecem no ENEM.

Entre os destaques disponíveis no Globoplay, que podem ser uma valiosa ferramenta para os estudantes tanto nos estudos quanto na descontração, estão produções como “Fim”, “A Divisão”, “Os Outros”, “As Aventuras de José e Durval”, “A Vida pela Frente”, “Vicky e a Musa”, “Rensga Hits!”, “As Five”, “Sob Pressão” e “Encantado’s”, entre outros.

Para ter acesso a essa oportunidade, os vestibulandos devem se cadastrar no site até o dia 12 de novembro e preencher informações básicas, como nome, idade e escolaridade. O benefício de um mês de acesso gratuito vale para os usuários novos, a partir do primeiro acesso à plataforma.

Pedro Ferraz, Sócio e Diretor Comercial da Cogna, empresa detentora da Anhanguera, destacou que a instituição está comprometida em guiar os estudantes em sua jornada acadêmica, combatendo as barreiras que muitas vezes limitam o acesso ao ensino superior. Ele afirmou: “Buscamos realizar ações com foco nos estudantes, pois sabemos o quanto, nos tempos atuais, eles buscam referências em filmes, séries e documentários para adquirir ainda mais conhecimentos. Nossa parceria com o Globoplay tem o objetivo de oferecer aprendizado de forma acessível por meio do streaming. Estamos inovando ao unir a educação e o entretenimento, proporcionando aos jovens que se preparam para o ENEM, uma maneira descontraída de estudar na reta final.”

Serviço:

Cadastro gratuito pelo site até o dia 12 de novembro para ganhar o benefício por 1 mês.