Fabrício Corsaletti Brilha na 65ª Edição do Prêmio Jabuti: “Engenheiro Fantasma” é o Livro do Ano de 2023!

Autor é premiado com a estatueta dourada, R$70 mil e uma viagem exclusiva para a Feira do Livro de Frankfurt

Na noite de 5 de dezembro, o Theatro Municipal de São Paulo foi palco da 65ª edição do Prêmio Jabuti, a cerimônia mais aguardada do universo literário brasileiro. A consagração veio com “Engenheiro Fantasma”, de Fabrício Corsaletti, que foi coroado como o Livro do Ano de 2023. Com 4.245 obras inscritas em 21 categorias nos eixos de Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, o prêmio reforçou sua importância na valorização da produção literária nacional.

Corsaletti não apenas recebeu a estatueta dourada, mas também um prêmio em dinheiro de R$70 mil e uma oportunidade inédita: uma viagem para a próxima Feira do Livro de Frankfurt, visando impulsionar a internacionalização do autor e de sua obra.

Uma das novidades deste ano foi a introdução da categoria Escritor Estreante, conquistada por Paulo Fehlauer com “Extremo Oeste”. A premiação também prestou homenagem a Pedro Bandeira, nomeado Personalidade Literária de 2023, com destaque para uma emocionante cena do espetáculo “O Fantástico Mistério de Feiurinha”.

A cerimônia, conduzida por Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, respeitados jornalistas, brilhou pela experiência e carisma dos apresentadores. Além disso, duas obras foram lembradas de maneira especial: “A notável história do homem – listrado”, de Fayga Ostrower, e “Educação Natural: textos póstumos e inéditos”, de João Gilberto Noll, ambas com autores em memória.

Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), expressou entusiasmo com o papel do Prêmio Jabuti na promoção da diversidade literária brasileira, revelando que o Jabuti é conhecido por 45,1% dos leitores compradores de livros, conforme pesquisa encomendada pela CBL e realizada pela Nielsen Book.

Hubert Alquéres, curador do Prêmio, destacou a importância da premiação como uma celebração aos autores, leitores e profissionais do livro, ressaltando a adaptação do Jabuti às transformações sociais e culturais. A noite histórica foi encerrada com um discurso emocionado de Fabrício Corsaletti, que dividiu o prêmio com colegas falecidos e expressou seu compromisso em construir uma geração de leitores poderosa e informada.

A cerimônia, transmitida ao vivo pelo segundo ano consecutivo no TikTok @premiojabuti e no canal do YouTube da CBL, está disponível no Link .