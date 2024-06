Fabíola Machado revela: cultura organizacional é a chave para o sucesso das Startups

No mundo volátil e inovador das startups, a cultura organizacional desempenha um papel fundamental para o sucesso. Fabíola Machado, especialista em gestão de pessoas e sócia da CA² Consulting, destaca a importância de uma gestão de pessoas estratégica e alinhada aos objetivos de crescimento das startups.

Especialista da CA² Consulting desmistifica os desafios enfrentados pelas startups e oferece soluções práticas

Com mais de 10 anos de experiência na área, Fabíola ressalta a necessidade de equilibrar o rigor nas metas com a gentileza no trato com as pessoas, criando um ambiente de trabalho acolhedor e motivador. “Enquanto as empresas tradicionais geralmente possuem uma estrutura consolidada para a gestão de pessoas, as startups muitas vezes começam com uma abordagem mais burocrática”, acrescenta Fabíola.

Fabíola Machado destaca como uma cultura organizacional sólida impulsiona inovação e coesão nas equipes

Na CA² Consulting, o foco vai além dos processos tradicionais de Departamento de Pessoal, buscando implantar práticas de Gestão de Pessoas mais estratégicas. “Trabalhamos em parceria com as startups para elevar o nível do jogo no que diz respeito a atrair, reter e desenvolver talentos”, afirma Fabíola.

A cultura organizacional, que é o conjunto de valores, crenças, comportamentos e normas que moldam o ambiente de trabalho, desempenha um papel fundamental no sucesso de uma startup. “A cultura é o DNA da empresa, moldando o ambiente de trabalho e influenciando diretamente o desempenho e a identidade da organização”, explica Fabíola.

A especialista também aborda os desafios enfrentados pelas startups no recrutamento e retenção de talentos, como as expectativas salariais e o plano de carreira. Além disso, destaca a importância da diversidade e inclusão para promover a colaboração, a criatividade e a inovação.

“Ao acompanhar esses indicadores, as startups podem obter insights valiosos sobre o estado da gestão de pessoas em suas organizações e tomar medidas proativas para melhorar o engajamento, a retenção e o desempenho dos colaboradores”, finaliza a especialista.

Sobre Fabíola Machado

Formada em Administração de Empresas e especialista em Análise Comportamental, Fabíola Machado possui pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas pela PUC-MG e em Gestão da Inovação pela COPPEAD UFRJ. Com mais de 10 anos de experiência na área de Gente & Gestão, atuou em diversas empresas e startups, incluindo a Sai do Papel. Atualmente, é Head do Produto G² e Sócia da CA² Consulting.

Sobre a CA² Consulting

A CA² Consulting é uma empresa especializada em soluções de gestão de pessoas para startups. Com foco em atrair, reter e desenvolver talentos, a CA² Consulting auxilia as startups a construir equipes sólidas e eficazes, impulsionando o crescimento e o sucesso do negócio.