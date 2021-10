Conheça Fábio Tiepolo: empreendedor que se tornou referência nacional ao fundar uma das maiores empresas de saúde digital do País

Tiepolo começou como representante propagandista, batendo de porta em porta nos consultórios médicos, o que o permitiu conhecer boa parte dos grandes líderes da medicina em Curitiba, e foi crescendo até se tornar gerente de produto

Fábio Tiepolo é fundador da Docway, startup brasileira pioneira em oferecer soluções de telemedicina e atendimento médico domiciliar para empresas e operadoras de saúde, e referência de empreendedorismo nas áreas de saúde e tecnologia brasileiras. Formado em administração de empresas, Tiepolo também estudou o segundo grau no Colégio da Polícia Militar do Paraná, fato que intensificou a disciplina e o senso de organização em sua vida. Durante a graduação, teve seu primeiro contato com a medicina no HSBC Saúde, onde atuou por um ano na parte de credenciamento hospitalar e quase um ano na área de planejamento e controle.

Aos 22 anos, recebeu um convite para entrar na indústria farmacêutica e, seis meses depois, foi chamado para atuar na Johnson & Johnson. “Foram quase 15 anos na Johnson, uma trajetória muito importante na qual pude consolidar minha carreira”, afirma. Tiepolo começou como representante propagandista, batendo de porta em porta nos consultórios médicos, o que o permitiu conhecer boa parte dos grandes líderes da medicina em Curitiba, e foi crescendo até se tornar gerente de produto. “Depois de ter participado do lançamento de um novo produto e, junto de minha equipe, lançado a área de imunologia dentro da empresa, tive o prazer de participar de outro lançamento, dessa vez de um produto que já tinha grande sucesso global e estava chegando ao Brasil. Neste momento, o time de imunologia duplicou de tamanho em apenas duas semanas, fato que impulsionou minha carreira em níveis extraordinários”, comenta.

Tiepolo conta ainda que sempre esteve antenado nas tendências mundiais e, ao analisar os recentes lançamentos internacionais, notou uma grande oportunidade de negócio. “Durante minha trajetória na Johnson, percebi que o avanço tecnológico que naquele momento estava acontecendo em bancos e no setor financeiro, uma hora ia impactar o setor de saúde. Então decidi tirar a ideia do papel e criar uma empresa de saúde e tecnologia”, diz.

Para se preparar, Tiepolo apostou nas melhores universidades do mundo. No início de 2015, entrou no MBA Innovation Health Care (Inovação em Saúde, em português), da Universidade de Harvard, em Cambridge. Foram seis meses de ensino híbrido, com aulas online e presenciais, de total imersão no mercado da inovação em saúde, possibilitando uma visão holística do assunto. Em seguida, também realizou um curso de Medicine Digital Age (Medicina na Era Digital, em português), em Rice, no Texas. “Estudar com outras grandes mentes de todo o planeta me ajudou e me motivou ainda mais”, afirma.

Além do estudo, o CEO chama a atenção para a leitura como base de seu aprendizado. “Eu leio muito sobre muitas coisas, desde materiais especializados até revistas adolescentes da minha filha. Acredito que as grandes ideias vêm da combinação de fatores, e quanto mais extenso for seu conhecimento sobre coisas aparentemente inúteis, mais repertório você terá para criar um componente poderoso para sua criatividade. Foi assim que, em dezembro de 2015, nasceu a Docway”, aponta.