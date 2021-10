O brasileiro, consultor de negócios Fábio Costa Silva, explica como se tornou referência no mercado internacional

Fábio Costa Silva é um dos grandes exemplos de caminhada alterada pelo crescimento do mundo online

Diretamente de Imperatriz, no Maranhão, o empresário Fábio Costa Silva é um dos grandes exemplos de caminhada alterada pelo crescimento do mundo online. Antes de alcançar a notoriedade no mercado de negócios internacionais, o maranhense enfrentou muitos obstáculos para chegar ao patamar atual.

Franqueado na Depilação Não+pelo e sócio fundador da empresa Galeria do Açaí, o empreendedor atua há mais de 18 anos na área de gestão empresarial com foco em marketing e e-commerce. Fábio tornou-se um expertise em desenvolver estratégias de preços com o objetivo de maximizar os lucros da empresa ou a participação no mercado e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação dos clientes da empresa implementando soluções com agilidade e eficiência na tomada de decisões.

Fábio tornou-se um expertise em desenvolver estratégias para empresas

“Sou filho de açougueiro e dona de casa. Já trabalhei muito nessa vida, mas hoje vivo exclusivamente do mercado online, apesar de ainda ter uma clínica de depilação, onde usamos as mídias digitais para alavancar o negócio. Também reservo parte do meu tempo na elaboração de políticas de investimentos e captação de recursos. Acredito que as soluções de políticas estruturais definem as regras que darão sentido à rotina do negócio, promovendo mais agilidade, transparência e autonomia às atividades da empresa, independente de que tamanho ela seja. Sempre estou à procura de produtos com alta demanda no mercado e principalmente em locais que estejam vendendo-os com preços abaixo do padrão. São produtos encontrados em distribuidores e lojas de varejos, que não tem o conhecimento de fazer isso no mercado online”, comenta Fábio Costa Silva.

O consultor de negócios online explica que mesmo após mudar de vida através do mercado digital, ele não pretende mudar seus pensamentos em relação à região em que vive no Maranhão. Inspirado pela resiliência dos pais em nunca desistir da família, Fábio Costa Silva possui uma parceria com a Igreja Nova Aliança e realiza projetos sociais em prol dos moradores de Imperatriz.

Para o futuro, Fábio Costa Silva tem um foco principal: os Estados Unidos

“Minhas grandes inspirações para a vida foram meus pais. Mesmo com todas as dificuldades da vida, sempre se mantiveram em pé na luta e nunca desistiram da gente. É isso que eu procuro fazer na minha caminhada. Sei que o dinheiro que ganho não é só pra mim e sim para transbordar em muitas vidas. Temos três centros de recuperação para dependentes químicos, uma casa para cuidar de adolescentes e crianças abandonadas, outra para auxiliar mulheres que sofreram algum tipo de abuso ou maus tratos, além de uma para receber andarilhos nas estradas do Brasil”, relatou.

Para o futuro, Fábio Costa Silva tem um foco principal: os Estados Unidos. Além do desejo de se mudar para o país, ele estudou muitos nos últimos tempos sobre a dolarização do patrimônio e pretende estabelecer uma assessoria para este tipo de estratégia nos EUA. Segundo o consultor, este movimento é bastante importante para quem procura investir e fazer negócios no país.

“Meus próximos passos estão baseados no meu trabalho e na minha família. Quero viver com meus filhos nos Estados Unidos, além de implantar a melhor e mais completa assessoria para a dolarização de patrimônio, fazendo negócios nos EUA. Costumo dizer para muitos que não parem no primeiro cancelamento, como é o que fazem na internet. Continue estudando muito e não largue os objetivos traçados. Busque no mercado internacional, mas não esqueça de fazer algo no âmbito nacional. Aplique o que você aprendeu e use o método TBC, tirar a sua bunda da cadeira”, acrescenta.