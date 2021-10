Após sofrer perseguição na Porto da Pedra, Fábio Alves será muso no Cubango no carnaval 2022

Além de muso, o enfermeiro que ficou conhecido por ter 116 cm de bumbum, será coreógrafo na escola de samba do grupo A do carnaval carioca

Depois de alegar perseguição e se despedir da Porto da Pedra, onde se destacou por seis anos, Fábio Alves está de escola nova. Ele será muso e coreógrafo de uma ala do Unidos do Cubango, agremiação que desfila no grupo A do carnaval carioca.



Para entrar no clima da folia, o muso do bumbum de 116 cm fez um ensaio de corpo pintado nas cores da escola verde e branco de Niterói.



” Estou feliz e grato a Deus de retornar a escola em que me deu a primeira oportunidade em 2009 de vir como muso. Recebi muito carinho da presidente Patrícia Cunha. Ela é uma mulher guerreira, negra, da comunidade e uma presidente mulher. Sabe o que eu senti na pele (preconceito) e já me senti muito à vontade desde o primeiro dia que estive com ela. Estou feliz de receber o devido respeito que mereço . Quero vir pra somar a escola e apresentar um lindo trabalho e elevar o nome da escola por onde passar . Quero agradecer a Bárbara Ribeiro, que me ajudou a estar na escola, e Gracyenne pelo primeiro dia na quadra já me receber tão bem. E também a toda comunidade do Cubango por já ter me acolhido quando souberam que estaria retornando”, disse o muso.



O Cubango vai homenagear a atriz Chica Xavier, uma das mais importantes atrizes negras do Brasil, no Carnaval 2022 com o enredo “O amor preto cura: Chica Xavier, a mãe baiana do Brasil”



Fábio Alves se apresentará na Cubango na final do samba- enredo , que acontecerá no dia 10 de outubro, às 15hs. O Cubango vai homenagear a atriz Chica Xavier, uma das mais importantes atrizes negras do Brasil, no Carnaval 2022 com o enredo “O amor preto cura: Chica Xavier, a mãe baiana do Brasil”.