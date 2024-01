Fabiana Justus está leucemia: “Sentimento é que estou num pesadelo. Preciso lutar e vencer”

Filha de Roberto Justus explicou em vídeo como descobriu a doença. “Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais”, contou

A influencer e empresária Fabiana Justus, filha do apresentador Roberto Justus, revelou nesta quinta-feira (25), um diagnóstico preocupante: leucemia mieloide aguda (LMA), um tipo de câncer que afeta a medula óssea. A notícia foi compartilhada pela própria Fabiana em suas redes sociais, onde possui uma audiência de 1,7 milhão de seguidores.

Com apenas 37 anos, Fabiana Justus relatou que buscou atendimento médico devido a uma dor nas costas e febre, sendo diagnosticada ainda em fase inicial da doença. “Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais”. A influencer está internada em São Paulo para a primeira fase de tratamento, que deve durar cerca de um mês.

Em um vídeo emocionante publicado em seu Instagram, Fabiana compartilhou seus sentimentos e a descoberta da doença. “Obviamente tem momento que fico mais baqueada. Ainda não entendi totalmente o que está acontecendo. Quando acordo aqui no hospital lembro que isso é verdade. Porque, até então, às vezes vem o sentimento que ‘estou num pesadelo. Vou acordar e não vai ser isso’. Mas infelizmente é o que tem pra hoje e preciso lutar e vencer. E tenho certeza que vou. E esse choro é de confiança”, desabafou a influencer.

Fabiana Justus é mãe de três crianças pequenas: as gêmeas Chiara e Sienna de quatro anos e Luigi de cinco meses. Ela destacou que vive os “piores dias da vida” após o diagnóstico, mas ressaltou sua confiança na cura e o apoio da família, amigos e médicos.

A influenciadora explicou que o tratamento com quimioterapia começou rapidamente devido à natureza agressiva da leucemia mieloide aguda. “Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. E o nome assusta, tudo assusta. Mas estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida. As coisas foram muito rápidas, até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, declarou.

Fabiana Justus agradeceu o apoio dos seguidores e expressou confiança na equipe médica. “Eu já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura”.

Histórico familiar: Roberto Justus também enfrentou câncer

Não é a primeira vez que a família Justus enfrenta a batalha contra o câncer. Recentemente, o pai de Fabiana, Roberto Justus, passou por um tratamento contra um câncer na bexiga. Em novembro do ano passado, a família comemorou o término do tratamento de Roberto Justus com uma festa. Fabiana havia compartilhado a foto da celebração nas redes sociais, expressando orgulho e alegria pela recuperação do pai.

Com a descoberta da filha, Roberto Justus expressou seu apoio nas redes sociais: “Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo!”

O que é a Leucemia Mieloide Aguda

A leucemia mieloide aguda é um tipo de câncer que afeta a medula óssea, responsável pela produção de células sanguíneas. No caso dessa condição, as células-tronco mieloides sofrem mutações genéticas, levando à formação de células que não amadurecem adequadamente, prejudicando o desenvolvimento das células saudáveis. A média de idade dos pacientes é de 68 anos, tornando o diagnóstico de Fabiana Justus um caso raro, dada sua idade. Os sintomas incluem fadiga, anemia, infecções e sangramentos, entre outros.