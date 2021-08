Empresários de Ribeirão Preto se destacam no segmento de Energia Solar Fotovoltaica nos últimos meses

Com a intenção de diminuir os altos custos da energia elétrica, a demanda pelos serviços dos empresários Fabiana e Fernando aumentou em 44 %

Fabiana Gonzalez e Fernando Barros decidiram investir no seu próprio negócio em meio a pandemia, hoje são proprietários de uma franquia que oferece serviços na área da Energia, possibilitando a produção de energia sustentável através das placas solares fotovoltaicas. O que eles não esperavam era que em pouco mais de 4 meses os resultados fossem tão acima do esperado pelo casal. Hoje a unidade está posicionada como 9º lugar no ranking do Brasil em uma lista com mais de 100 unidades.



O grande diferencial está na solução para pessoas físicas e jurídicas, independente da quantidade de consumo mensal de energia elétrica tradicional. Em pouco mais de 4 meses de operação os sócios mais que dobraram o valor investido e continuam vislumbrando crescimentos maiores para o próximo semestre.

“É preciso desmistificar que o uso de energia sustentável não é para todo mundo. Muitos nos perguntam sobre os valores por curiosidade e se surpreendem quando percebem que é possível. Hoje temos soluções para residências que consomem a partir de 300 reais no mês, assim como empresas que consomem na casa dos milhares. A energia solar pode sim ser acessível a todos, além de ajudar o mundo como um todo também!” finalizada a empresária.