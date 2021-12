Alunos da FAAP apresentam conteúdos para dar visibilidade a causas sociais

Como parte de disciplina dos cursos de audiovisual, estudantes criaram agências para ajudar na comunicação de organizações

Nesta última quarta-feira, (8), os alunos do 6º ano do curso de Rádio, TV e Internet da FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) apresentaram os trabalhos publicitários que visa fortalecer a visibilidade de causas sociais.

Através de produtoras fictícias trabalharam, voluntariamente, a comunicação das ONGS Catalyst 2030, Velho Amigo e Banco de Alimentos. A iniciativa é parte das disciplinas Branding e Promoção e Projeto Audiovisual e integra o programa Transform(Ação). O projeto conta com o apoio do FAAP Business Hub e da área de Responsabilidade Social da instituição.

Criado pelo professor da FAAP e empreendedor social, Valdir Cimino, a cada semestre o projeto incentiva os alunos a criarem produtoras que contribuam para o trabalho das ONGS, como um exercício que reúne cidadania, empreendedorismo e o estudo da comunicação. “Possibilitamos aos alunos exercer uma cidadania participativa, ao mesmo tempo em que promovemos o desenvolvimento do terceiro setor, área que carece muito de apoio”, explica o professor. Ele ainda acrescenta que esta é uma forma de fomentar o empreendedorismo social entre os estudantes, uma vez que são criadas agências experimentais para acolher essas causas.

A produtora Approve desenvolveu um vídeo para o Catalyst 2030, movimento social que conecta empreendedores sociais pelo mundo. Com uma linguagem mais jovem, o filme institucional busca atrair e apresentar as mudanças pela qual a ONG vem passando.

A agência TRI desenvolveu um vídeo institucional para a Velho Amigo, organização sem fins lucrativos que promove ações e atividades que estimulam a valorização e participação do idoso em situação de vulnerabilidade social. Além de apresentar a ONG, o filme traz vários depoimentos, entre eles de profissionais de saúde sobre como alcançar mais qualidade de vida na terceira idade.

A terceira agência, chamada Integra, trabalhou a comunicação do Banco de Alimentos, associação civil que recolhe alimentos que já perderam valor de prateleira, mas ainda estão aptos para consumo. A produtora desenvolveu um vídeo institucional lúdico para levar o nome da organização para pessoas que ainda não a conhecem, com o objetivo de captar voluntários para a luta contra a fome, a exclusão social e o desperdício de alimentos. O público-alvo do filme é, principalmente, professores e educadores.

Para conhecer os alunos e assistir ao trabalho desenvolvido, acesso os Instagrams oficiais das agências (@produtorapprove), (@agenciatri_) e (@agc.integra).