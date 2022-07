FAAP oferece curso gratuito com Luiz Felipe Pondé e os convidados Mario Sergio Cortella e Jorge Forbes

JP Coutinho, Gabriela Tessitore e Walter Longo também participaram das aulas que marcam o lançamento da pós-graduação em Comportamento no Século XXI

O Centro Universitário FAAP oferece entre os dias 1 a 5 de agosto o curso gratuito O Caos Contemporâneo. Serão cinco aulas online, uma criação do professor da FAAP, Luiz Felipe Pondé, com convidados especiais, como Jorge Forbes, Gabriela Tessitore, Mario Sergio Cortella, Walter Longo e JP Coutinho.

Luiz Felipe Pondé é o responsável pela criação do curso Jorge Forbes, psicanalista e médico psquiatra

O conteúdo inclui a compreensão do comportamento contemporâneo, seus desafios, tendências e suas transformações na esfera social, política e tecnológica.

Antigos comportamentos que se tornam condenáveis, palavras que se tornam proibidas, marcas que aderem a causas políticas, o politicamente correto, as redes sociais assumindo um protagonismo na vida pessoal e no mundo dos negócios, novas categorias e modos de expressar a sexualidade, o fundamentalismo religioso e o ativismo político serão alguns dos temas abordados.

Professor e filósofo Mario Sergio Cortella JP Coutinho, escritor e doutor em ciência política Walter Longo, publicitário e administrador de empresas

O curso tem o objetivo de ajudar a entender o comportamento do século XXI, mapeando essas tendências comportamentais e as consequências da revolução tecnológica, para além dos mitos mais vendidos na mídia: felicidade, bem-estar, sucesso, equilíbrio, saúde e virtude.

FAAP

Com 75 anos de excelência, cultura e inovação, o Centro Universitário FAAP é uma das mais tradicionais instituições de educação do Brasil, com Ensino Médio, Graduação, Pós-graduação, cursos livres e de extensão. A instituição também oferece programas de idiomas, intercâmbio e eventos que complementam a formação do estudante, tanto na área dos negócios como das criatividades. A FAAP está presente em São Paulo, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Brasília.

