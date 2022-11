Fã relembra boa ação de Richarlison que ajudou a salvar a vida de seu pai

Laryssa Nogueira, de Recife, usou sua conta no twitter para compartilhar a iniciativa do craque que a procurou e doou uma camisa oficial autografada por ele para que conseguisse o valor suficiente para custear a cirurgia do seu pai



O jogador Richarlison, responsável pelos dois gols da vitória na estreia do Brasil da Copa da Mundo, está também cativando os brasileiros com suas atitudes fora do campo – muitas delas desconhecidas até então. Laryssa Nogueira, utilizou sua conta no twitter para relembrar uma boa ação do jogador que fez toda diferença em sua campanha em prol da cirurgia de José Edgar, seu pai.

Conheça a história de Laryssa Nogueira e de seu pai José Edgar e como Richarlison impactou a vida dos dois recifenses



Com mal de parkison diagnosticado desde os 32 anos, aos 52, José Edgar não respondia mais aos medicamentos. Nesses casos, a cirurgia de estímulo cerebral profundo é indicada. Em tese, esse procedimento pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas mesmo entrando na justiça para conseguir, a demora por uma resposta efetiva ultrapassou um ano. Ao ver o pai apresentando piora, Laryssa resolveu então iniciar uma campanha para arrecadar o valor necessário da cirurgia de forma particular. O valor estimado resultava em um montante de quase 400 mil reais.

Em sua rede social twitter, Laryssa relembrou o momento em que recebeu apoio de Richarlison na campanha em prol da cirurgia de seu pai. A ocasião foi em 2017, para mostrar que as boas ações do jogador não são de hoje



A campanha, iniciada em 2017, foi feita pela rede social instagram e ganhou um perfil próprio @ajudeoedgar , que continua ativo desde então. Laryssa chegou a fazer rifa de pacote de viagens e aparelho de celular e contou que sempre ia atrás de vários artistas e pessoas com visibilidade para ajudar a divulgar a campanha, mas com Richarlison foi diferente. “Foi algo que me deixou muito tocada porque eu sempre ia atrás, mas no caso do Richarlison, um dia eu abri o instagram e estava lá a mensagem dele no direct. Ele simplesmente se ofereceu. Foi algo que nunca esqueci, por isso resolvi relembrar o momento em minhas redes sociais”, se emociona.

José Edgar hoje está bem e pode aproveitar momentos com a sua família como esse da foto enviada por Laryssa.



Gol de placa fora dos campos

Richarlison doou uma camisa oficial autografada para ajudar na campanha e Laryssa conta que conseguiu o aparelho necessário para realizar a cirurgia. Graças a toda visibilidade que a boa ação de Richarlison e de todos os envolvidos que ajudaram sem medir esforços, o Hospital também cooperou e o médico responsável realizou a cirurgia sem custos. O procedimento foi realizado em Recife, no Hospital das Clínicas pelo neurocirurgião Antonio Marco.

O poder de uma boa ação: mais uma história comovente envolvendo o craque Richarlison vem à tona



A cirurgia foi um grande sucesso e hoje José Edgar está bem, teve melhoras significativas e pode voltar a andar.