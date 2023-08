Exposição “Raízes e Estrelas” no Tivoli Mofarrej São Paulo apresenta arte, cultura e espiritualidade

Explore a obra intrigante de Jaime Prades no Tivoli Mofarrej São Paulo

O hotel Tivoli Mofarrej São Paulo, reconhecido por sua dedicação em promover ações culturais e artísticas ao longo dos anos, abre suas portas para mais uma exposição inovadora e envolvente. Intitulada “Raízes e Estrelas – Das profundezas da terra ao espaço infinito”, a mostra apresenta as obras do renomado artista Jaime Prades.

As esculturas, cujo destaque está na conexão entre as tradições indígenas e africanas, transportam o observador para um mundo onde o totem atua como um elo entre a terra e o céu, o corpo e o espírito. “Ao abranger tantas camadas, tantos símbolos, essa forma opera uma conexão entre o humano e a sua dimensão divina”, afirma Prades.

As peças, com impressionantes 2,45 metros de altura, são esculpidas em aço SAC 300, mais conhecido como aço corten, reconhecido por sua tonalidade vermelho-ferrugem que varia naturalmente devido a fatores físicos e químicos. A Galeria Andrea Rehder Arte Contemporânea é a responsável por disponibilizar as esculturas que agora ocupam o lobby do hotel até 8 de setembro.

Essa exposição se encaixa perfeitamente no cenário da SP–Arte Rotas Brasileiras, que celebra a diversidade e a riqueza da arte brasileira. O evento reúne 70 projetos curados de galerias de 11 estados do país, destacando a vitalidade artística em todo o Brasil. O palco para esse encontro é a ARCA, um galpão industrial dos anos 1960 situado na Vila Leopoldina, que agora se torna um espaço para reimaginar encontros artísticos.

Os ingressos para a SP–Foto já estão disponíveis no site Link, e o Tivoli Mofarrej São Paulo, em apoio contínuo às expressões artísticas, abraça movimentos culturais desde 2016 por meio do projeto Tivoli Art. Com o intuito de democratizar a arte, o hotel busca levar manifestações artísticas para dentro e fora de suas paredes, enriquecendo a experiência de seus hóspedes e do público em geral.

Se você deseja mergulhar em uma jornada que conecta raízes ancestrais às estrelas distantes, não deixe de visitar a instalação “Raízes e Estrelas” de Jaime Prades no Tivoli Mofarrej São Paulo. A exposição é uma oportunidade única de vivenciar a arte como um portal para a espiritualidade e a história cultural do Brasil.

Serviço:

Data: 25 de agosto a 08 de setembro

Local: Alameda Santos, 1437, Cerqueira César| São Paulo, Brasil

Contato: Tel.: +55 (11) 3146 5900 | E-mail: [email protected]

Redes Sociais:

Instagram: @Tivolimofarrej | Facebook: @TivoliMofarrej