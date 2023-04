Exposição inédita no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia aborda legado de Niède Guidon

Mostra teve início no último sábado (15) com entrada gratuita

O Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE) se transformou em uma grande “caverna contemporânea” no último sábado (15), com a nova exposição Pedra Viva: Serra da Capivara, o legado de Niède Guidon, e curadoria de Guilherme Wisnik e dos curadores convidados Gisele Felice e Ricardo Cardim. A mostra une a importância do Parque Nacional com a trajetória da pesquisadora franco-brasileira e seus estudos sobre a ocupação humana na América, por meio de conceitos de arqueologia, paleontologia, geologia e botânica, além de arte contemporânea, ocupando as áreas interna e externa do museu.

O Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBe) é uma instituição cultural privada localizada no Jardim Europa, cidade de São Paulo

Distribuídas pela área interna do Museu estão, pela primeira vez em São Paulo, 134 peças emprestadas da Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham), selecionadas pela arqueóloga Gisele Felice, dentre as quais ossos de megafauna, artefactos líticos e cerâmicos dos sítios arqueológicos da região. Vêm, especialmente para a mostra, três fragmentos de pedra com pinturas rupestres originais com cerca de 12 mil anos de idade.

Pedra Viva, exposição inédita no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, fica disponível até o início de agosto

“A criação do Parque Nacional, em 1979, envolveu a remoção de famílias que viviam no local. Niède Guidon e sua equipe sabiam bem que uma ação consequente dependeria de um desenvolvimento econômico e social da região, envolvendo não apenas a atração do turismo, mas também a educação e a geração de renda para a população local. Mais de 40 anos depois, o seu legado é, ao mesmo tempo, científico, social e ambiental — o que quer dizer, político”, comenta Guilherme Wisnik, curador da mostra.

Niède Guidon, arqueóloga franco-brasileira, é conhecida mundialmente por sua luta pela preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara no Piauí

“Era impossível preservar a cultura e a natureza em um local com tantas questões sociais e econômicas. Era necessário criar escolas de alto nível, preparar a população e criar novas fontes de trabalho”, explica Niède.