Exposição fotográfica sustentável de Celso Junior encerra temporada em Brasília

A exposição fotográfica “Galerias Urbanas – Brasília Azul”, uma iniciativa inovadora que une arte e sustentabilidade, está prestes a encerrar a sua temporada, tendo como destino final o Parque Jequitibá, em Sobradinho. Com curadoria do fotógrafo Celso Junior, a mostra já percorreu diversas regiões do Distrito Federal, encantando mais de 20 mil espectadores com imagens únicas que capturam a essência vibrante da capital federal sob as tonalidades singulares da cor azul.

Crédito: Caleb Carvalho

A partir de 24 de maio até 2 de julho, os moradores de Sobradinho poderão ver uma seleção cuidadosamente elaborada de fotografias, exibidas em totens sustentáveis alimentados por energia solar. Essa abordagem inovadora não só proporciona uma experiência visual contínua, com os totens visíveis 24 horas por dia, mas também reforça o compromisso com a preservação do meio ambiente.

O projeto, idealizado pela IPCB Realizações e com o apoio da Secretaria de Turismo e Lazer do Distrito Federal, ressignifica o espaço público por meio da junção de arte e tecnologia, oferecendo uma visão única sobre Brasília. Ao todo, 15 estruturas são projetadas para exibição do projeto que já percorreu o Parque da Cidade, Águas Claras e Taguatinga com a mostra inédita de Celso Junior, além de outras áreas urbanas de grande circulação no país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Belém e Fortaleza.

“A iniciativa é mais do que uma simples exposição fotográfica. É uma jornada pela alma da cidade, destacando sua arquitetura, cultura e beleza natural sob uma nova perspectiva. Cada imagem é uma celebração da identidade única de Brasília, desde os vitrais da Catedral até os azulejos de Athos Bulcão, encapsulando a riqueza histórica e estética da capital”, garante o fotógrafo Celso Junior.

Metade das imagens já integrava o acervo do fotógrafo, com registros que vêm desde os anos 2010 até os dias atuais. A outra metade foi produzida especialmente para esta exposição, uma homenagem ao céu singular que conquistou o fotógrafo paulista ao longo de seus 20 anos vividos em Brasília.

Jorge Luiz, representante da IPCB Realizações, conclui: “esta exposição não apenas oferece uma experiência cultural enriquecedora, mas também busca estimular o turismo interno, incentivando os moradores a redescobrir a beleza e a identidade local. Vamos fechar um projeto incrível como este em uma oportunidade única de valorizar nossa cultura regional.”

Serviço:

Local: Sobradinho – Parque Jequitibá

Data: de 24 de maio a 02 de julho

Horário: todos os dias, em todos os horários

Livre para todos os públicos