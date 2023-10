‘Ele por Eles e Elas’ estará na capital paulista a partir do dia 05 e conta com ilustrações de artistas que eternizam Caruso

Uma exposição em homenagem ao cartunista Paulo Caruso chega ao Solar Fábio Prado em novembro. ‘Ele por Eles e Elas’, que estará na capital paulista a partir do dia 05, conta com ilustrações de artistas que eternizam Caruso e terá entrada gratuita.

Exposição terá obras de artistas influenciados pelo trabalho de Caruso em seus mais de 50 anos de carreira Crédito: Baptistão



A exposição vai ocupar o corredor lateral do Solar Fábio Prado, que será transformado em uma galeria em homenagem ao cartunista, caricaturista e chargista Paulo Caruso, que faleceu em março deste ano, aos 73 anos. A mostra reúne 70 ilustrações de desenhistas contemporâneos de Caruso ou que foram influenciados pelo trabalho dele em seus mais de 50 anos de carreira, além de uma homenagem especial de Mauricio de Sousa.

O chargista Paulo Caruso faleceu em março deste ano, aos 73 anos Crédito: Fernandes



“Estamos honrados em apresentar ‘Ele por Eles e Elas’, uma exposição que reúne a riqueza da visão de Paulo Caruso, que não apenas deixou sua marca no mundo do cartunismo, mas também influenciou profundamente muitos artistas que seguiram seus passos. Esta exposição é uma celebração da influência duradoura que ele teve na arte gráfica brasileira”, expressa o presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf.

A exposição vai ocupar o corredor lateral do Solar Fábio Prado Crédito: Miguel Paiva



A homenagem será iniciada com um texto de Jaguar sobre seu antigo companheiro na revista O Pasquim. Também estão previstas homenagens de Chico Caruso, irmão gêmeo de Paulo, Laerte, além de um cartum de Luciano Veronezi, que assumiu a posição de cartunista no Roda Viva após a morte de Caruso, e dezenas de outros artistas renomados. Também haverá uma cartoongrafia coletiva do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A trajetória de mais de 36 anos de Caruso como caricaturista no programa Roda Viva, da TV Cultura, também estará presente na mostra. Estarão expostos alguns desenhos produzidos pelo artista durante entrevistas icônicas da história do programa.



A relação de Caruso com a música terá um cantinho especial na exposição. Ele atuou como compositor e produtor de espetáculos musicais e de teatro. Chegou a formar uma banda apenas de cartunistas, a Muda Brasil Tancredo Jazz Band, com participação do irmão gêmeo e também cartunista, Chico Caruso. Os shows do grupo eram ao som de canções de cunho humorístico e com sátira política. Também apresentou-se com um repertório regado a MPB e jazz. Em “Ele por eles e elas”, os visitantes poderão ver e ouvir um pouco da incursão de Caruso no mundo da música.