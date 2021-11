ExpoCannabis chamam atenção dos famosos e confirma cantor BNegão entre atrações

Na semana do evento, a Uytrip preparou diversas experiências para quem quiser conhecer ainda mais a cannabis

A ExpoCannabis é um dos eventos que atrai milhares de turistas para o Uruguai. Em 2021 não será diferente, por isso a Uytrip, agência de turismo temático, preparou passeios diferentes para que o público esteja sempre entretido e conheça ainda mais o preparo da cannabis.

Nesta semana, Mateus Barreira de Oliveira, advogado e proprietário da Uytrip, revelou que os pacotes com estadia para brasileiros que querem ir a ExpoCannabis já esgotaram. Para ajudar aqueles turistas que vão ao evento ou estarão em Uruguai na semana, a agência de turismo preparou experiências compradas a parte que proporcionarão uma viagem ainda mais completa.







Experiências individuais para turistas na ExpoCannabis chamam atenção dos famosos

“Nós desenvolvemos experiências que proporcionarão as pessoas terem contato direto com a cannabis, principalmente aos brasileiros, pois muitos nunca nem viram a planta. Algumas experiências são mais ligadas a cannabis medicinal e industrial. A gente promove isso para que as pessoas tenham conhecimento cultural e para que possamos desmistificar esse assunto”, explica Mateus.















A Uytrip está preparando experiências imperdíveis aos turistas

Entre as atrações preparadas pela Uytrip está o Fest’in Rosin Trip, que é uma festa que contará com a presença do cantor BNegão. Entre a lista de convidados está Natália Lage e Ricardo Petraglia, entre outros artistas.

A Uytrip também fará oficina de plantio, colheita, secagem e cura de cannabis para quem gosta de aprender mais sobre a planta. Tem a experiência também de uma gastronomia sensorial, que acontecerá em um coffe shop e terá entrada, prato principal, sobremesa, cerveja e muito mais com detalhes feitos com a maconha.

