Expocacer recebe certificação regenerativa mundial para a cafeicultura sustentável

Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado é pioneira na certificação regenerativa do café

A Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, conhecida como Expocacer, tornou-se a primeira do mundo a receber o cobiçado selo de certificação regenerativa, um marco histórico na cafeicultura sustentável. A conquista foi resultado de uma rigorosa auditoria realizada pela Regenagri®️, uma entidade global dedicada a garantir a saúde e a preservação do solo, com a certificação da inglesa Control Union.

Expocacer alcança reconhecimento internacional na cafeicultura

A certificação confirma a integridade dos processos da Expocacer na recepção e no tratamento dos cafés certificados como regenerativos, destacando as práticas sustentáveis que são realizadas pela cooperativa. Isso inclui o uso de energia renovável, coleta seletiva e a rastreabilidade dos cafés armazenados, acompanhando o percurso do produto desde sua entrada no armazém até sua distribuição aos consumidores finais. Para adquirir a certificação, a Expocacer também comprovou sua responsabilidade com o meio ambiente e o compromisso com seus parceiros, consumidores e produtores regenerativos, recebendo uma aprovação total de 100%.

Simão Pedro de Lima, Diretor Superintendente da Expocacer

Segundo Simão Pedro de Lima, Diretor Superintendente da Expocacer, “Projetos e iniciativas como Elas no Café, Jornada da Qualidade, Expocacer Teens, entre outros que trabalham e estimulam ações sustentáveis junto à comunidade cafeeira foram essenciais para esta conquista, além do nosso departamento exclusivo para assuntos ligados à sustentabilidade, onde orientamos os associados.”

Expocacer é líder global na cafeicultura regenerativa com selo de certificação

A cafeicultura regenerativa adota práticas que visam preservar a saúde do solo, aumentar a biodiversidade, proteger recursos hídricos e promover a resiliência dos sistemas agrícolas. Entre as vantagens das práticas regenerativas estão a preservação da flora e fauna, redução de custos, diminuição da poluição, maior qualidade do café, maior resistência às mudanças climáticas e redução do desmatamento. Neste ano, a Expocacer, com apoio do Sebrae, já conseguiu certificar 14 cooperados, um número que deve crescer para 24 até o final de 2023.

“Estamos muito orgulhosos, pois essa conquista vem para confirmar o trabalho que está sendo desenvolvido há anos pela Expocacer e que, com a certificação, fortalece ainda mais o compromisso de garantir uma cafeicultura sustentável e de qualidade junto aos nossos cooperados, clientes, colaboradores e parceiros comerciais e institucionais,” afirma Farlla Gomes, Gerente de Sustentabilidade da Expocacer.

Além disso, a cooperativa investiu em rastreabilidade automatizada, utilizando a tecnologia RFID, o que permite que os produtores saibam exatamente a localização do seu café nos armazéns da entidade. Esse diferencial foi fundamental na obtenção da certificação, reconhecendo os cuidados que a Expocacer possui com os cafés dos cooperados.

Recentemente, o primeiro café com selo de agricultura regenerativa do mundo começou a ser distribuído globalmente no varejo, pela marca italiana Illy Caffè, em parceria com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado e Expocacer. Com notas de caramelo intenso, o produto já está disponível em 50 países, com previsão de atingir 140 até 2024.

“Obter a certificação regenerativa para a Expocacer é alcançar um patamar de expansão de valor, pois este feito influencia diretamente o ‘core’ do nosso negócio. É a formação de um conjunto de ideias, estratégias e atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas, garantindo o suprimento sem comprometer o das gerações futuras,” finaliza Flávia Nunes, Diretora de Operações e Logística da Expocacer.