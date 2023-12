Expocacer celebra recorde histórico: cafeicultores da Região do Cerrado brilham no 11º Prêmio

Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado se destaca com cafés de alta qualidade e sustentabilidade

Com um aroma envolvente de conquistas, a 11ª edição do Prêmio Região do Cerrado Mineiro foi marcada por recordes e reconhecimentos que enaltecem a excelência dos cafeicultores da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (Expocacer).

Com 500 amostras inscritas, um recorde histórico, os cooperados da Expocacer brilharam na premiação, evidenciando a qualidade e sustentabilidade de seus cafés. Dentre os grandes vencedores da noite, Deyvid Leandro conquistou o primeiro lugar na categoria Fermentação Induzida, enquanto José Augusto Guimarães levou o segundo lugar na categoria Natural, além do Troféu Produtor Consciente.

Fernando Beloni, Presidente da Expocacer, expressou sua felicidade pelos resultados e destacou o incentivo da cooperativa aos produtores para a produção de cafés de alta qualidade e sustentáveis.

O concurso, que abrange os 55 municípios da Região do Cerrado, valoriza o esforço dos cafeicultores, evidenciando a responsabilidade e rastreabilidade na produção de café. Na safra atual, mais de 1.200 sacas de café com notas acima de 90 pontos foram mapeadas pela Expocacer, consolidando a região como produtora de cafés especiais de destaque.

A Gerente de Cafés Especiais da Expocacer, Sandra Moraes, ressaltou a diversidade de sabores apresentados, destacando a delicadeza, exotismo e acidez brilhante dos cafés.

Além das premiações individuais, o evento trouxe novidades, como o Troféu Mulher de Atitude, que homenageou as três melhores cafeicultoras da região. Evanete Domingues, cooperada da Expocacer e Coocacer Araguari, foi a vencedora na categoria Fermentação Induzida.

O Troféu Atitude Sustentável reconheceu as práticas agrícolas de destaque, premiando Claudio Nasser pela implementação de boas práticas ambientais. O cooperado José Augusto Guimarães conquistou o Troféu Produtor Consciente, destacando seu comprometimento com uma agricultura ambientalmente inteligente.

Os cafés vencedores também foram celebrados, com Deyvid Leandro e José Augusto Guimarães apresentando blends excepcionais, evidenciando notas que variam de flor de laranjeira a melaço de cana. A vitória não apenas coroa o esforço anual, mas também destaca a diversidade de sabores que a região do Cerrado Mineiro oferece ao mundo.

Emocionado, Deyvid Leandro compartilhou a dedicação investida na produção do café vencedor, enquanto José Augusto Guimarães expressou sua satisfação com a pontuação e reconhecimento recebidos.

Assim, a Expocacer reforça seu papel como impulsionadora da qualidade e sustentabilidade na produção de cafés na Região do Cerrado, deixando um legado de sabor e responsabilidade ambiental.