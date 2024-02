Explosão na venda de medicamentos para Saúde Mental no Brasil

Crescimento de 88,4% nas vendas aponta para um aumento na busca por bem-estar emocional entre os brasileiros, revela estudo da epharma

Um recente levantamento da epharma aponta para uma tendência crescente entre os brasileiros na busca por bem-estar emocional, refletida no expressivo aumento de 88,4% na venda de medicamentos para tratar a saúde mental entre os beneficiários do programa PBM em 2023, comparado ao ano anterior.

De acordo com a análise, os medicamentos mais procurados foram, em ordem, Escitalopram, Sertralina, Clonazepam, Venlafaxina e Fluoxetina. Este aumento nas vendas evidencia uma preocupação maior com transtornos como depressão, ansiedade e síndrome do pânico, doenças que não apenas afetam o indivíduo em seu íntimo, mas também impactam significativamente sua vida social e profissional.

O crescimento de 73,34% nas vendas de medicamentos para depressão lidera a estatística, seguido por ansiedade (71,4%) e síndrome do pânico (48,87%), destacando-se como as principais condições de saúde mental que preocupam os brasileiros atualmente.

Wilson Oliveira Junior, diretor de Negócios e Operações da epharma, ressalta a importância desses dados: “As doenças mentais representam um dos maiores desafios para a saúde pública. O levantamento não apenas evidencia um aumento nos cuidados com a saúde mental, mas também a promoção do bem-estar que tem um impacto positivo em diversos aspectos do cotidiano das pessoas”.

A conscientização sobre a saúde mental tem sido ampliada, com mais pessoas buscando informações e tratamento adequado para suas condições. Emerson Marques, psicólogo do CEJAM, enfatiza a importância de discutir abertamente sobre o tema: “Abordar a saúde mental abertamente é crucial para ampliar a conscientização e garantir que as pessoas com sintomas procurem ajuda profissional adequada”.

O aumento na venda de medicamentos para a saúde mental é um indicador de que, cada vez mais, os brasileiros estão se conscientizando sobre a importância de cuidar do bem-estar emocional. Esse movimento reflete uma mudança na percepção da saúde mental no país, onde o estigma em torno das doenças mentais começa a ser quebrado, abrindo caminho para um futuro onde o cuidado com a saúde mental é visto como parte essencial do cuidado com a saúde como um todo.