Explorando os sabores cariocas com o francês Benjamin Cano Planès: seus 5 restaurantes favoritos no Rio de Janeiro

O francês relacionou quais os restaurantes que mais conquistaram seu paladar no Rio de Janeiro. No topo está um dos restaurantes de comida japonesa mais famosos do Brasil

O Rio de Janeiro, com sua beleza natural e cultura vibrante, é um paraíso gastronômico que atrai amantes da comida de todo o mundo. Entre esses admiradores, o francês Benjamin Cano Planès, apresentador de TV e apreciador da gastronomia, tem sido cativado pelas delícias brasileiras.



O francês é apaixonado pela culinária baiana e tem o bobó de camarão como seu prato preferido do Brasil. Segundo ele, para um restaurante cair nas suas graças, é preciso oferecer um bom ambiente, decoração agradável, bons vinhos, serviço de boa qualidade, e claro, comida boa.



Segundo Benjamin, são muitas as diferenças culturais e comportamentais entre os restaurantes do Brasil e da França. “O francês tem a cultura do bistrô, vai rápido e temos horários mais fixos, almoço até 14:00 e o jantar até 21:00. Aqui é muito mais informal e o atendimento é muito mais agradável, mesmo com a grande demora para servir os pratos”, conta.



As preferências gastronômicas de Benjamin Cano Planès no Rio de Janeiro variam entre o restaurante que serve seu tipo de comida favorita e o que lhe proporciona memórias afetivas.



1 – Gurumê Ipanema

O Gurumê é um restaurante especializado em culinária oriental e contemporânea com unidades no Rio de Janeiro e Niterói, mas para Benjamin, a unidade Ipanema está no topo de suas preferências. Para o empresário, este restaurante oferece uma experiência culinária única, com a comida que ele mais ama: a japonesa. Além disso, o francês afirma que “os sashimis são maravilhosos”.



O restaurante é um paraíso para os amantes da culinária japonesa. Com uma decoração moderna e um ambiente descontraído, o Gurumê é conhecido por sua autenticidade e qualidade dos pratos. Os sushis e sashimis são preparados com peixes frescos e ingredientes de alta qualidade, oferecendo uma experiência única de sabores orientais.

Instagram: @gurume_oficial

2 – Marine Restô

O Marine Resto é o restaurante do icônico Fairmont Rio de Janeiro Copacabana. Com vista para a deslumbrante praia de Copacabana, este restaurante combina uma experiência gastronômica de alto nível com vistas panorâmicas espetaculares. A culinária é internacional, com pratos sofisticados que utilizam ingredientes frescos e locais, proporcionando uma experiência inesquecível.



O famoso restaurante do Fairmont, hotel 5 estrelas é um convite aos amantes da alta gastronomia. Comandado pelo Chef. Jérome Dardillac, francês apaixonado pelo Brasil, é o responsável por todos os sabores do Fairmont Rio. Com uma estrela Michelin, é conhecido pelas ostras fresquinhas e pela comida feita no forno de carvão vegetal Josper, o grande protagonista da cozinha aberta para o salão. Para Benjamin, “tudo é uma delícia e a dinâmica do forno é um show à parte. Eu aprecio a inovação e a excelência culinária oferecida pelo Marine, que celebra a riqueza da gastronomia”.

Instagram: @fairmontrio

3 – Oia Cozinha Mediterrânea

O Oia é um oásis gastronômico no Rio, conhecido por sua decoração e cardápio diversificado. Benjamin Cano Planès adora o ambiente e diz que todos os pratos são uma delícia. “É uma opção perfeita para quem busca uma experiência gastronômica única no Rio, regada a uma comida maravilhosa e um ambiente que faz uma verdadeira viagem ao Mediterrâneo”.

É um tesouro escondido em Ipanema, conhecido por sua culinária contemporânea e ambiente charmoso. Com um cardápio que combina influências mediterrâneas e brasileiras, o restaurante oferece pratos inovadores que exploram os sabores frescos e autênticos. O Oia é um local ideal para uma noite romântica ou uma celebração especial.

Instagram: @oiacozinhamediterranea

4 – CT boucherie

Uma viagem ao Rio de Janeiro não estaria completa sem uma visita ao CT Boucherie, um restaurante integrante da poderosa família de Claude Troisgros, renomado chef francês. O CT Boucherie Leblon é a proposta gastronômica para os amantes de carne. Para Benjamin, “tudo lá é uma maravilha. A fraldinha é maravilhosa e o rodízio também. Os acompanhamentos são tão maravilhosos que são capazes de deixar qualquer um surpreso. Eu poderia sugerir o purê de maçã com maracujá ou o chuchu gratinado. Duas iguarias perfeitas”.



O CT Boucherie é um destino imperdível no Rio de Janeiro. A churrascaria francesa, localizada no bairro de Leblon, é famosa por suas carnes suculentas e preparadas com maestria. O cardápio inclui cortes nobres e uma seleção de acompanhamentos deliciosos, proporcionando uma experiência gastronômica incrível.

Instagram: @ctboucherie

5 – Le Pulê

O Le Pulê é uma verdadeira joia da gastronomia francesa e mediterrânea no Rio de Janeiro. “Eu não tenho palavras para descrever esse lugar que eu amo tanto. Me lembra um pouco da França esse lado bistrô. Estou almoçando lá pelo menos duas ou três vezes por semana e tomando café da manhã aos domingos. O executivo é maravilhoso, as bebidas são ótimas e o atendimento é incrível”, afirma o apresentador.

O restaurante é famoso por ser um lugar afetuoso, com capacidade de ativar as boas memórias de franceses como Benjamin. O Pulê é um restaurante contemporâneo que combina a cozinha brasileira tradicional com um toque moderno. Seu cardápio criativo apresenta pratos que destacam ingredientes locais e sazonais, oferecendo uma experiência gastronômica autêntica do Rio de Janeiro. Além disso, o ambiente aconchegante e acolhedor torna o Pulê um local perfeito para desfrutar de uma refeição relaxante.

Instagram: @pulerestaurante