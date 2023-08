Experiente hoteleiro, Flávio Monteiro assume a direção do Transamerica Resort Comandatuba

Executivo pretende inovar e impulsionar o crescimento do resort

Nesta quarta-feira (30), o setor hoteleiro brasileiro viu a nomeação do novo diretor-geral do renomado Transamerica Resort Comandatuba. Flávio Monteiro, um executivo com mais de 20 anos de experiência no ramo, traz consigo uma trajetória notável de sucesso e conquistas.

Transamerica Resort Comandatuba tem novo líder estratégico

Antes de assumir a liderança no Comandatuba, Flávio Monteiro desempenhou um papel crucial na Aviva, onde atuou como diretor de operações por seis anos. Durante seu tempo lá, teve participação ativa na fusão das empresas que resultou na formação da Aviva e na criação de um império hoteleiro. Entre suas realizações notáveis estão a gestão de resorts de renome, como o Rio Quente (GO), Costa do Sauípe (BA) e o icônico parque Hot Park (GO).

Saiba quais são as visões e metas de Flávio Monteiro para o futuro do resort

“Meu objetivo é apoiar o time de Comandatuba e dar sequência ao excelente trabalho que tem sido feito. Com minhas experiências quero trazer inovação, novos negócios e alavancar, ainda mais o crescimento deste empreendimento que é um ícone do turismo no Brasil”, afirmou Flávio Monteiro, demonstrando sua determinação em manter e ampliar o sucesso do resort.

Não é a primeira vez que Flávio Monteiro assume um papel de liderança. Sua jornada no setor começou como recepcionista no Hotel Crowne Plaza, em São Paulo. Desde então, ele galgou posições e contribuiu significativamente para diversas empresas do ramo. Ele também foi Gerente Geral na Cia Eldorado de Hotéis e exerceu o cargo de Diretor Geral de Operações e Comercial na Rede Blue Tree, onde desempenhou um papel fundamental na expansão da rede tanto nacional quanto internacionalmente.

Com um histórico tão impressionante, há grandes expectativas em relação à nova direção de Flávio Monteiro no Transamerica Resort Comandatuba. Sua capacidade de liderança, visão estratégica e histórico comprovado de sucesso certamente o tornam uma adição valiosa ao empreendimento. A indústria hoteleira agora aguarda ansiosamente para ver como ele moldará o futuro desse ícone do turismo brasileiro.