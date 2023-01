Experiências urbanas na arte dos Estados Unidos é tema de seminário que acontece 27 de janeiro em São Paulo

Atividade tem o objetivo de refletir sobre as transformações das cidades, dos ritmos e dinâmicas da vida a partir das obras e temas da exposição; evento acontece gratuitamente no Youtube da Pinacoteca

Dia 27 de janeiro acontece o seminário Pelas Ruas: vida moderna e experiências urbanas na arte dos Estados Unidos, 1893-1976. A atividade, feita em colaboração com a organização Terra Foundation for American Art, tem como objetivo refletir, a partir das obras e temas da exposição, a respeito das transformações das cidades, dos ritmos e dinâmicas da vida.

O evento será realizado gratuitamente de maneira online, a partir das 17h, no Youtube da Pinacoteca — não é necessário inscrição prévia. Esta exposição e seus programas são resultado da parceria e do generoso apoio da Terra Foundation for American Art, e também contam com o apoio da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil.

A Doutora em história da América Latina, Amy Chazkel será uma das palestrantes do evento online

Confira a programação completa abaixo:

17h — 17h10 Abertura institucional: David Hodge, Cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo e Jochen Volz, Diretor Geral da Pinacoteca de São Paulo

17h10 — 17h55 Paisagens urbanas, comunidades e conflitos: Peter Wang, com mediação de Valeria Piccoli

17h55 — 18h40 Reivindicações e conflitos no espaço urbano: Amy Chazkel, com mediação de Fernanda Pitta

Sobre os Palestrantes

AMY CHAZKEL

Doutora em história da América Latina e sempre foi fascinada por cidades. Especialista em história do Brasil, das cidades e do direito, faz parte do corpo docente do Departamento de História da Columbia University, em Nova York, onde também dirige o departamento de graduação em Estudos Urbanos.

PETER WANG

Professor de História da Arte na Butler University, onde se especializa em arte norte-americana, arte moderna e contemporânea e história da fotografia. Sua principal pesquisa examina a duradoura união entre a fotografia e a road trip norte-americana, que já recebeu apoio do Smithsonian American Art Museum e da Terra Foundation for American Art, entre outras instituições.

FERNANDA PITTA

Professora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, MAC-USP.

TAYLOR POULIN

Curadora associada da Terra Foundation for American Art.

VALÉRIA PICCOLI

Curadora de arte latino-americana do Instituto de Arte de Minneapolis.