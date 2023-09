Experiência Maui Solaire by Veuve Clicquot chega com luxo e gastronomia em Maresias

Hotel Maui Maresias oferece três dias de experiências de alto padrão

Em um dos destinos mais cobiçados e agitados do litoral sudeste, Maresias, a promessa de uma experiência única e luxuosa está prestes a se tornar realidade. O Hotel Maui Maresias, conhecido por seu charme e alto padrão, uniu forças com a renomada marca de champanhe Veuve Clicquot para lançar o “Maui Solaire,” um evento de três dias repleto de experiências gastronômicas e de lifestyle, projetado para agradar aos gostos mais exigentes.

Maresias se prepara para o luxo: Maui Solaire by Veuve Clicquot

O evento terá seu pontapé inicial no dia 30 de setembro e contará com a ilustre presença de François Hautekeur, enólogo da Moët Hennessy, que trará seu conhecimento e expertise ao mundo do champanhe Veuve Clicquot. Os pacotes para o “Maui Solaire” já estão disponíveis para reserva e oferecem diversas opções, incluindo hospedagem de dois dias e a tão aguardada “Experiência Veuve Clicquot,” que abrange jantares exclusivos com menu harmonizado elaborado pelo renomado chef Rodrigo Theodoro, degustação de champanhe Veuve Clicquot, passeios de barco e terapias relaxantes à beira-mar.

Luxo e Experiências by Veuve Clicquot

O Hotel Maui Maresias, com suas 18 suítes luxuosas, tem uma história de surpreender seus hóspedes desde sua origem. Seu deck, em um ambiente agradável, abriga o Restaurante Guató, que incorpora a cultura “solaire” da marca, celebrando o amarelo do sol, da alegria e do otimismo, com um rooftop e uma gastronomia moderna e criativa que prometem cativar os paladares mais exigentes.

Rooftop Maui – Foto Brotto filmes

A “Experiência Veuve Clicquot” foi meticulosamente planejada para oferecer uma temporada verdadeiramente inesquecível. No primeiro dia, os convidados serão recebidos com taças de Veuve Clicquot e um presente surpresa em suas suítes. O segundo dia destaca-se com um piquenique ao cair da tarde, seguido por uma apresentação exclusiva de saxofone ao entardecer.

Chef Rodrigo Theodoro

O ponto alto do evento acontece no jantar, quando o Chef Rodrigo Theodoro apresentará o menu “Navegando com Veuve Clicquot & Maui Maresias,” um cardápio harmonizado em cinco tempos, inspirado em experiências já consagradas pelo mundo. Desde a primeira entrada, que se inspira na névoa característica da praia de Maresias, até os pratos à base de peixes nobres cozidos em baixa temperatura e produtos regionais inspirados na água salgada, cada momento será uma jornada gastronômica única.

François Hautekeur, enólogo da Moët Hennessy

No terceiro dia, os hóspedes terão a oportunidade de desfrutar de uma terapia relaxante ao estilo “Maui Solaire,” onde, após uma incrível navegação, a experiência Veuve Clicquot & Maresias culminará com um brinde com champanhe Veuve Clicquot e uma massagem relaxante para casais, tornando cada momento deste evento verdadeiramente memorável.

Se você busca uma experiência de luxo à beira-mar, o “Maui Solaire by Veuve Clicquot” é a escolha certa. Reserve agora e prepare-se para ser cativado por três dias de indulgência, sabor e sofisticação em um dos destinos mais deslumbrantes do litoral brasileiro.