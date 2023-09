Exeltis e Cleo abrem as portas para conversas abertas sobre saúde feminina

Descubra como a Exeltis está capacitando mulheres com informações essenciais sobre saúde e bem-estar

A Exeltis, renomado laboratório farmacêutico espanhol com uma década de presença no Brasil, está lançando uma inovadora plataforma de saúde voltada para o público feminino: o EntreElas. Esta iniciativa, que tem o objetivo de promover o bem-estar e a saúde das mulheres, é o resultado de uma colaboração entre a Exeltis, a talentosa multi-artista Cleo, e um grupo de especialistas em saúde da mulher de destaque, incluindo o Dr. Carlos Afonso Maestri, Dr. Rafael Furlaneto, Dr. Silvio Franceschini, Dra. Cristina Guazzelli e Dr. Ricardo Bruno.

Cleo e Exeltis unem forças para desmistificar a saúde feminina com o EntreElas

O EntreElas surge como um hub de conteúdo online, com uma forte presença no Instagram, oferecendo acesso gratuito a informações especializadas e conteúdo de alta qualidade sobre uma variedade de tópicos relacionados à saúde feminina. Entre os temas abordados estão métodos contraceptivos, planejamento familiar e bem-estar físico e mental.

Com foco no bem-estar e saúde feminina, Exeltis lança plataforma especializada

Uma característica notável da plataforma é a oportunidade que oferece aos visitantes de enviar perguntas sobre saúde, que são prontamente respondidas por renomados profissionais da área médica. O acesso ao conteúdo informativo e às respostas dos médicos é aberto e gratuito, tornando o conhecimento fornecido por especialistas acessível a mulheres de todo o Brasil.

Jessica Chaves, gerente de marketing da Exeltis, enfatiza a importância do acesso gratuito a informações qualificadas sobre saúde, afirmando que “o entendimento de que o acesso gratuito a informações qualificadas sobre saúde é fundamental para as pessoas tomarem decisões que venham ao encontro do seu bem-estar e de uma melhor qualidade de vida.”

O propósito central do EntreElas é gerar um impacto positivo na vida das mulheres, pessoas com útero e qualquer pessoa interessada em entender mais sobre questões que muitas vezes foram envolvidas em tabus na sociedade brasileira. A plataforma multimídia já tratou de tópicos como a Síndrome de Hashimoto, Endometriose e apresentou um comparativo responsável e qualificado sobre diferentes métodos contraceptivos, destacando as vantagens de cada opção, para que as mulheres possam tomar decisões informadas em conjunto com seus médicos, considerando o que é melhor para o seu organismo.

Cleo, a talentosa multiartista e embaixadora da marca no Brasil, expressou seu entusiasmo ao participar do EntreElas, afirmando: “Fiquei muito feliz com o convite do Exeltis para participar do EntreElas e contribuir para abrir espaços de conversas sobre a complexidade da saúde feminina. Com o apoio de médicos renomados, a plataforma entrega uma troca segura de informações e um acolhimento extremamente necessário.”

O EntreElas By Exeltis serve como uma fonte segura e atualizada de informações úteis centradas no universo feminino, respeitando os desafios da sexualidade e a escolha individual de métodos contraceptivos. Para a criação deste hub de informações, a Exeltis contou com a expertise da agência Repense, em co-criação com Cleo, embaixadora da marca no Brasil, além da participação de mais de 10 especialistas em ginecologia, obstetrícia, saúde feminina e outras áreas.

A plataforma EntreElas promete ser um recurso valioso para todas as mulheres e pessoas com útero em busca de informações confiáveis e relevantes sobre sua saúde, fortalecendo a missão da Exeltis de promover o bem-estar e a qualidade de vida das mulheres em todo o Brasil.