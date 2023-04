Executivo de vendas de peso abandona o Primo Rico de Thiago Nigro

Depois da saída de dois braços-direitos, Joel Jota e Luciana Seabra, o noivo de Maíra Cardi perdeu outro executivo de peso, Carlos Busch, que deixou o negócio por insatisfação com as atitudes de Nigro

O empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico nas redes sociais, perdeu mais um executivo de peso em meio a conflitos internos no Grupo Primo, holding que compreende várias companhias com funções diferentes.

Depois de perder Joel Jota e Luciana Seabra, dois dos seus braços-direitos, o noivo de Maíra Cardi agora enfrenta a saída de Carlos Busch, executivo com mais de 25 anos de mercado e um dos principais responsáveis pelas vendas e marketing da empresa.

Segundo fontes da coluna, as atitudes tomadas por Nigro dentro dos ativos da empresa têm sido o principal fator de insatisfação dentro da alta cúpula da presidência e diretoria das empresas do Grupo Primo.

Busch, que era considerado um dos executivos mais importantes do marketing e vendas do conglomerado, deixou a imersão Equity+, empresa que fundou com Nigro, e também se desligou de todas as iniciativas do empresário.

A saída de Busch, que foi sacramentada no início de 2023, levantou suspeitas efetivas devido ao fato de que o executivo lançou um modelo organizacional semelhante ao que realizava dentro da empresa de Nigro, mas com estrutura e execução diferentes. Com mais de 202 mil seguidores no Instagram, Busch começou a divulgar seu produto recentemente, que se concentra em vendas e diferenciação.

A coluna apurou que a saída de Busch sofreu tentativas de abafamento dentro da empresa por parte dos que ficaram. O executivo, no entanto, parece ter seguido em frente e criado seu próprio ativo em abril de 2023, já sem vínculo com Nigro.

A situação levanta questões sobre o clima interno na empresa e os desafios que o Grupo Primo enfrenta em meio a essas saídas importantes. Até o momento, Nigro não se pronunciou sobre a saída de Busch.